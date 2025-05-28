شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا يمكنك استخدام ChatGPT لتسجيل الدخول للتطبيقات الآخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خطوة جديدة لتعزيز حضورها فى سوق التطبيقات الاستهلاكية، بدأت شركة OpenAI فى اختبار إمكانية تمكين المستخدمين من تسجيل الدخول إلى تطبيقات الطرف الثالث باستخدام حساباتهم فى ChatGPT، وفقًا لما جاء فى صفحة رسمية نُشرت يوم الثلاثاء.

تُعد ChatGPT اليوم واحدة من أكبر التطبيقات الاستهلاكية فى العالم، إذ يبلغ عدد مستخدميها النشطين شهريًا نحو 600 مليون مستخدم. وتسعى OpenAI إلى الاستفادة من هذه القاعدة الضخمة عبر التوسع فى مجالات استهلاكية جديدة مثل التسوق الإلكترونى، الشبكات الاجتماعية، والأجهزة الشخصية.

الميزة الجديدة التى قد تحمل اسم “تسجيل الدخول عبر ChatGPT” تهدف إلى منافسة عمالقة التكنولوجيا مثل آبل وغوغل ومايكروسوفت، الذين يقدمون خدمات تسجيل دخول موحدة عبر عدد كبير من التطبيقات والمواقع الإلكترونية. هذه الخطوة قد تضع OpenAI على الطريق لتصبح بوابة موحدة لعالم الذكاء الاصطناعى والخدمات الرقمية.

وبدأت الشركة بالفعل فى اختبار الميزة مع المطورين من خلال أداة “Codex CLI”، وهى أداة مفتوحة المصدر مخصصة لبرمجة الأوامر الطرفية باستخدام الذكاء الاصطناعي. وقد أتاحت OpenAI للمطورين ربط حسابات ChatGPT (سواء النسخة المجانية أو Plus أو Pro) بحساباتهم فى واجهة برمجة التطبيقات (API)، مع تقديم حوافز مالية: 5 دولارات لمستخدمى Plus و50 دولارًا لمستخدمى Pro.

يبدو أن OpenAI جادة فى توسيع هذا التكامل، إذ طرحت نموذجًا للمطورين لجمع بيانات حول اهتمامهم بالخدمة، مع أسئلة تشمل عدد مستخدمى التطبيق الأسبوعى، وآلية تسعير ميزات الذكاء الاصطناعى، وما إذا كانت شركاتهم تعتمد بالفعل على واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ OpenAI.

وكان الرئيس التنفيذى للشركة، سام ألتمان، قد لمح فى عام 2023 إلى احتمال تطوير ميزة “تسجيل الدخول عبر OpenAI”، لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن هذه الخطوة باتت قيد التنفيذ الجدى فى عام 2025.

حتى الآن، لم تحدد OpenAI موعدًا رسميًا لإطلاق الميزة للمستخدمين أو عدد الشركات المشاركة فى التجربة الأولية. كما لم تُصدر الشركة أى تعليق رسمى على هذه الأنباء حتى لحظة نشر الخبر، وفقًا لما أفاد به موقع TechCrunch.

إذا تم تنفيذ هذه الميزة على نطاق واسع، فإنها قد تغيّر شكل العلاقة بين المستخدمين والتطبيقات، وتجعل من حساب ChatGPT مفتاحًا رقمياً شاملاً لعالم الخدمات الذكية.