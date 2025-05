تكنولوجيا: أكثر من 100 لعبة وتطبيق لا يعملون على Nintendo Switch 2، بينهم YouTube وWolfenstein II وFinal Fantasy

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت نينتندو في بداية شهر أبريل بنشر قائمة بالألعاب غير المتوافقة مع جهاز Nintendo Switch 2، لكنها عادت لتحديثها يوم الثلاثاء 27 مايو.

يُظهر التحديث الجديد أن الشركة اليابانية تعمل بجد لحل المشاكل التي تواجه عددًا من الألعاب. ووفقًا للقائمة المُحدثة، ستصبح ألعاب مثل Doom Eternal، وEverspace، وBatman: The Enemy Within، وNBA 2K25، وWorld of Tanks Blitz قابلة للتشغيل بالكامل على Switch 2 بعد صدور تحديثات لها.

أما بالنسبة لألعاب نينتندو الحصرية، فلا تزال Labo Toy-Con 04: VR Kit اللعبة الوحيدة غير المتوافقة مع الجهاز الجديد، ويعود السبب إلى كِبر حجم Switch 2 الذي لا يتناسب مع تصميم نظارة الواقع الافتراضي الكرتونية.

من جهة أخرى، تعتمد بعض الألعاب على توصيل الجهاز بجهازي Joy-Con من الجيل الأول لتعمل، ومنها: 1-2-Switch، وEverybody 1-2-Switch، وRing Fit Adventure، وGame Builder Garage، وNintendo Switch Sports، وWarioWare: Move It!، بالإضافة إلى مجموعات Labo Toy-Con 01 و02 و03.

تعود بعض حالات عدم التوافق إلى افتقار وحدة Joy-Con 2 الجديدة إلى كاميرا الأشعة تحت الحمراء، أو عدم قدرتها على التكيّف مع إكسسوارات محددة مثل حلقة Ring-Con.

وتضم قائمة الألعاب التي تعاني من مشاكل في التشغيل عند بدء الاستخدام على Switch 2 نحو 118 لعبة، من بينها عناوين شهيرة مثل Darksiders Genesis، وDead by Daylight، وFinal Fantasy، وLittle Nightmares: Complete Edition، وNieR: Automata، وSouth Park: The Fractured But Whole، وWolfenstein II: The New Colossus. وأكدت نينتندو أنها لا تزال تحقق في هذه المشكلات.

بالإضافة إلى ذلك، لا تعمل تطبيقات مثل YouTube وCrunchyroll حاليًا على Switch 2، دون وجود معلومات مؤكدة حول ما إذا كانت ستتوفر نسخ مخصصة لهما مستقبلاً.

في المقابل، هناك حوالي 50 لعبة يمكن تشغيلها على الجهاز الجديد ولكن مع بعض المشاكل، ومنها: Alan Wake Remastered، وAlien: Isolation، وFactorio، وHarvestella، وPort Royale 4، وStreet Fighter 30th Anniversary Collection.

