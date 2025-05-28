شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 17 Air.. أبل تستعد لإطلاق أخف آيفون بوزن 150 جرامًا فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل لإطلاق نسخة جديدة كليًا من هواتفها الذكية تحت اسم iPhone 17 Air، وهو هاتف يتميز بتصميم فائق الخفة والرشاقة بوزن لا يتجاوز 150 جرامًا، وذلك حسب تسريبات نشرها الحساب الشهير “Majin Bu” على منصة X (تويتر سابقًا).

ويبدو أن الهاتف المرتقب سيعتمد على تقنية جديدة فى تصنيع البطاريات، توصف بأنها “نحيفة للغاية” دون أن تؤثر على عمر البطارية أو كفاءتها، مما يمهد الطريق لجهاز يتمتع بخفة الوزن دون التنازل عن الأداء أو قوة التحمل.

تصميم مستقبلى وعدسات بارزة

الصور الأولية التى نُشرت عبر الإنترنت تُظهر تصميمًا أنيقًا مع إطار معدنى ناعم، بالإضافة إلى وحدة كاميرا بارزة نوعًا ما تشبه ما هو موجود فى الإصدارات السابقة ولكنها أكثر انسيابية. وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيركّز على تقديم تجربة استخدام خفيفة ومريحة دون التضحية بالمزايا التقنية المتقدمة.

توجه جديد من أبل

إذا صحت التسريبات، فإن هاتف iPhone 17 Air سيمثل نقلة نوعية فى فلسفة التصميم لدى أبل، حيث سيكون أول جهاز فى السلسلة يحمل الاسم “Air”، تمامًا كما هو الحال مع MacBook Air وiPad Air، هذا يشير إلى توجه نحو تقديم أجهزة فائقة الخفة تستهدف جمهورًا يبحث عن الراحة وسهولة الحمل دون التضحية بالأداء.

تساؤلات حول البطارية

رغم أن تفاصيل تقنية البطارية الجديدة لم تُكشف بعد، إلا أن التسريبات تؤكد أنها ستكون من أبرز عناصر الابتكار فى الهاتف. وفى حال نجحت أبل فى تقديم بطارية نحيفة تدوم طويلًا، فقد تكون هذه الخطوة بمثابة ثورة تقنية تعيد تعريف توازن الوزن مقابل الأداء فى سوق الهواتف الذكية.

هل يستحق الانتظار؟

فى منشور آخر، تساءل الحساب نفسه: “iPhone 17 Air، هل هى ثورة تستحق الشراء؟”، وهو سؤال يعكس حجم الترقب فى السوق لهذا الجهاز الجديد. وفى الوقت الذى ينتظر فيه المستخدمون معلومات رسمية، تشير كل المؤشرات إلى أن iPhone 17 Air قد يكون أكثر من مجرد هاتف جديد — بل خطوة جريئة نحو مستقبل مختلف لآيفون.