شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يحذف مقاطع الفيديو تلقائيًا خلال 30 يوما.. كيف تأخذ احتياطاتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير حديث عن ضرورة تحميل مستخدمي موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لأى ذكريات فيديو ثمينة موجودة على حساباتهم الآن على اي وسيلة تخزين محلية، حيث ستبدأ الشبكة الاجتماعية في عملية التطهير الشامل.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة عن تغييرات كبيرة في مقاطع الفيديو المباشرة على Facebook Live، حيث لن تبقى تسجيلات Facebook Live على حسابك إلى الأبد حتى تتمكن من استعادة الذكريات القديمة.

وتعني القواعد الجديدة أن مقاطع الفيديو المباشرة على Facebook تظل على المنصة لمدة 30 يومًا فقط بعد تسجيلها، وهناك خيار حتى تتمكن من تنزيلها على هاتفك، أو يمكنك تحويلها إلى فيديو Reel على الرغم من أن هذه المدة محدودة بحد أقصى 90 ثانية.

وعند الكشف عن التغييرات في فبراير، قالت شركة ميتا المالكة لفيسبوك ، إنها ستمنح الأشخاص فترة سماح مدتها 90 يومًا لحفظ جميع مقاطع الفيديو القديمة الخاصة بهم.

والآن، بعد مرور 90 يومًا على الإعلان الأولي، اقترب موعد انتهاء الخدمة، لذا سيتعين على المستخدمين اتخاذ إجراء أو مواجهة فقدان مقاطع الفيديو المباشرة الخاصة بهم إلى الأبد قريبًا.

وقيل إن العملية تتم على شكل موجات، لذا قد تتأثر أنت قبل الآخرين ، وبدأت رسائل البريد الإلكتروني في الوصول إلى المتأثرين بتاريخ 28 مايو مؤخرًا.

وما عليك سوى القيام بتنزيل مقاطع الفيديو القديمة الخاصة بـ Facebook Live كما يقول التنبيه ، تعمل شركة فيسبوك على طرح تغييرات على سياسة التخزين الخاصة بمقاطع الفيديو المباشرة على فيسبوك ، كجزء من هذا التحول، سيتم حذف مقاطع الفيديو المباشرة على Facebook التي يزيد عمرها عن 30 يومًا.

ويشدد تقرير حديث ضرورة التأكد من أن لديك الفرصة للاحتفاظ بأي مقاطع فيديو مباشرة قمت بنشرها، وبالتالي فإن أي مقاطع فيديو مباشرة تم نشرها قبل 19 فبراير ستكون متاحة لك للتنزيل حتى 28 مايو.

بعد ذلك، سيتم حذف أي فيديوهات مباشرة منشورة قبل 19 فبراير من صفحتك أو ملفك الشخصي، وتفضل بزيارة إعدادات فيسبوك للاطلاع على خيارات تنزيل الفيديوهات المباشرة.

سواء كنت متأثرًا الآن أو لاحقًا، فمن الجيد التحقق الآن قبل أن تنسى، حيث سيحدث هذا الأمر للجميع في النهاية، وسيجد المستخدمون خيار التنزيل الفردي وخيار التنزيل الجماعي على ملفاتهم الشخصية.

لذا، إذا كانت لديك ذكريات خاصة مثل الحفلات الموسيقية التي حضرتها أو حفل زفاف قمت ببثه مباشرة، فقد ترغب في حفظها بينما لا يزال بإمكانك ذلك.