شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتحوّل إلى TSMC لتصنيع شرائح Tensor المستقبلية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة جوجل لإحداث تحول كبير فى استراتيجية تصنيع معالجاتها الخاصة، حيث أشارت تقارير جديدة إلى أن شريحة Tensor G5 القادمة سيتم تصنيعها لأول مرة داخل مصانع شركة TSMC التايوانية، الرائدة فى صناعة أشباه الموصلات. ووفقًا لمصادر قريبة من Digitimes، فإن الاتفاق بين جوجل وTSMC يمتد بين ثلاث إلى خمس سنوات، ما يعنى أن الشركة ستتكفّل بإنتاج الأجيال القادمة من معالجات Tensor حتى سلسلة Pixel 14 على الأقل.

ومن المقرر أن يتم إطلاق سلسلة Pixel 10 فى خريف العام الحالى، حاملة أول معالج Tensor يتم تصنيعه فى TSMC، وهو ما يثير الكثير من التوقعات الإيجابية بشأن تحسينات فى الأداء واستهلاك الطاقة.

ويُعتبر هذا الانتقال خطوة مهمة نحو تحسين موثوقية المعالجات، حيث أظهرت تجارب سابقة أن المعالجات المُصنعة فى مصانع TSMC عادةً ما تكون أكثر كفاءة وأداءً، حتى عند استخدام نفس التصاميم الأساسية. على سبيل المثال، حقق معالج Snapdragon 8 Gen 1 Plus أداءً فائقًا فى الأداء الحرارى والطاقة مقارنة بنسخته السابقة، رغم الحفاظ على نفس البنية.

وتسعى جوجل من خلال هذا التعاون إلى تقوية موقعها فى سوق المعالجات المخصصة، مما يعزز من مكانة هواتف Pixel أمام المنافسين، سواء من حيث الاستجابة السريعة، أو كفاءة استهلاك البطارية، أو دعم تقنيات الذكاء الاصطناعى المتقدمة.

وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا واضحًا على رغبة جوجل فى تقديم تجربة هواتف رائدة تتفوق ليس فقط بالبرمجيات، بل أيضًا بالمكونات الصلبة المصممة بعناية.