شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق أجهزة منزلية ذكية جديدة فى 2025 و2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم شركة أبل التوسع فى سوق الأجهزة المنزلية الذكية، وذلك بعد محاولات سابقة لم تحقق النجاح المنشود، مثل أجهزة HomePod وHomePod mini، ووفقًا لتقرير جديد من الصحفى الموثوق مارك غورمان، تعمل الشركة حاليًا على تطوير مجموعة من المنتجات الذكية الجديدة، المتوقع إطلاقها بنهاية عام 2025 أو فى مطلع عام 2026.

ومن أبرز الأجهزة المنتظرة، جهاز يشبه جهاز iPad لكنه مزوّد بذراع روبوتية، لم يكشف التقرير الكثير عن وظيفة هذا الذراع أو الغرض الأساسى من الجهاز، لكن وجوده يشير إلى توجه أبل نحو تقديم تقنيات مستقبلية تدمج الذكاء الاصطناعى بالروبوتات داخل المنزل.

كما تستعد أبل لإطلاق إصدار أقل تكلفة من نفس الجهاز، لكنه سيُطرح من دون الذراع الروبوتية، هذا النموذج يحمل الاسم الرمزى J490، وكان من المفترض أن يرى النور فى وقت أقرب، إلا أن مشاكل تقنية تتعلق بالمساعد الصوتى "سيري" تسببت فى تأجيل الإطلاق.

وبحسب التقرير، فإن الشركة تواصل اختبار النموذج الأرخص، وتأمل فى تجاوزه للمشاكل الحالية ليتم طرحه رسميًا بحلول نهاية عام 2025.

الجدير بالذكر أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية أبل فى توسيع نطاق أجهزتها خارج أسواقها التقليدية مثل الهواتف والساعات، بعدما دخلت فى السنوات الأخيرة مجالات مثل السيارات والواقع المختلط. ويبدو أن سوق المنازل الذكية سيكون الساحة الجديدة التى تسعى الشركة إلى اقتحامها بمزيج من التصميم الفاخر والتكنولوجيا المتقدمة.