شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف ميزة جديدة لرحلات Android Auto لمنحك المتعة فى تجربة القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جوجل للسماح لتطبيقات الفيديو على نظام أندرويد أوتو بالانتقال إلى الصوت فقط عند بدء القيادة وحاليًا، إذا كانت لديك تطبيقات فيديو على سيارات مزودة بنظام أندرويد مدمج، فلن تعمل إلا عند ركن السيارة.

و هذا يعنى أنه يمكنك الاستمرار فى الاستماع إلى ملفات مثل البودكاست أو الرياضة حتى بعد بدء القيادة و الهدف هو ترفيهك دون أى تشتت عندما تحتاج إلى التركيز على الطريق ومع هذا الوضع الصوتى الجديد، تتمكن من ممارسة هذا الهواية دون توقف.

ويبدأ هذا كاختبار للسيارات التى تعمل بنظام أندرويد 14 وما فوق مع نظام أندرويد أوتوموتيف وسيتعين على مطورى التطبيقات إضافة هذه الميزة بأنفسهم.

وقد أوضحت جوجل كيفية عملها، فمثلاً، إذا كنت تشاهد مباراة أثناء انتظار الطعام، يمكنك سماعها باستمرار أثناء القيادة، ويصفون ذلك بأنه انتقال سلس من المشاهدة إلى مجرد الاستماع.

وقد أعلنت جوجل أيضًا أنها ستُضيف تطبيقات الفيديو إلى Android Auto قريبًاو هذا ما يُظهر شاشة هاتفك على شاشة سيارتك، فمن المنطقى أن تُضاف هذه الميزة الصوتية فقط إلى تطبيقات الفيديو هذه أيضًا، فإذا كنت تستطيع مشاهدة الفيديوهات أثناء ركن سيارتك باستخدام Android Auto، فسيكون خيار التبديل إلى الصوت أثناء القيادة مفيدًا.