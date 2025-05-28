شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل الهند ستظل الخيار الأفضل لشركة أبل رغم تهديدات التعريفات الجمركية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظل الهند الخيار الأمثل والأكثر فعالية من حيث التكلفة لشركة آبل لتصنيع هواتف آيفون خارج الصين، وفقًا للرئيس التنفيذى لمركز نيتى أيوج.

وفى حديثه عقب الاجتماع العاشر لمجلس إدارة المركز، قال الرئيس التنفيذى سوبراهمانيام، إن بيئة التصنيع المواتية فى الهند وانخفاض تكاليفها يمنحانها ميزة تنافسية على الدول الأخرى، حتى فى ظل الضغوط الجيوسياسية المتغيرة، فما زالت طبيعة التعريفة الجمركية غير مؤكدة.

وصرّح سوبراهمانيام، أن مكانة الهند كمركز عالمى للإلكترونيات، قائلًا: "بالنظر إلى الديناميكيات الحالية، سنكون مكانًا اقتصاديًا للتصنيع"، وتأتى تعليقاته فى أعقاب تكهنات متزايدة بأن شركة آبل قد تنقل المزيد من إنتاجها إلى الهند، وخاصةً للأجهزة المخصصة للسوق الأمريكية.

ويأتى هذا القرار ردًا على التعريفات الجمركية الأمريكية المقترحة حديثًا والتى تستهدف الواردات الصينية بموجب سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية المتبادلة.

وبينما تواجه الهند حاليًا تعريفات جمركية أقل من الصين، فقد انتقد ترامب علنًا خطط آبل لتصنيع أجهزة آيفون خارج الولايات المتحدة.

وقد نشر ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" قائلاً: "أبلغتُ تيم كوك، رئيس شركة آبل، منذ فترة طويلة أننى أتوقع أن تُصنع وتُبنى هواتف آيفون التى ستُباع فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الولايات المتحدة، وليس فى الهند أو أى مكان آخر. وإذا لم يحدث ذلك، فعلى آبل دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة".