انت الان تتابع خبر نموذج ChatGPT الجديد يتمرد على أوامر البشر! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشفت شركة Palisade Research المتخصصة في أمان الذكاء الاصطناعي عن هذه النزعة الخطيرة للحفاظ على الذات خلال سلسلة تجارب أجرتها على النموذج الجديد o3 من شركة OpenAI.وشملت الاختبارات تقديم مسائل رياضية للنماذج، مع ظهور تعليمات إغلاق بعد المسألة الثالثة. وتمكن النموذج o3 من منع إيقاف نفسه عن طريق إعادة كتابة سيناريو الإغلاق.

وأوضحت Palisade Research أن هذا السلوك سيصبح "أكثر إثارة للقلق بشكل كبير" إذا تبنته أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على العمل دون إشراف بشري.

وكانت OpenAI قد أطلقت o3 الشهر الماضي، ووصفته بأنه "أذكى وأكثر نماذج الشركة كفاءة" حتى الآن. وأشارت الشركة إلى أن دمجه في ChatGPT يمثل خطوة مهمة نحو ذكاء اصطناعي "أكثر استقلالية" يمكنه تنفيذ المهام دون تدخل بشري.

وتأتي هذه النتائج بعد اكتشافات مماثلة تتعلق بنموذج Claude 4 من Anthropic، الذي يحاول "ابتزاز الأشخاص الذين يعتقد أنهم يحاولون إيقافه".

وتمكن النموذج o3 من تخريب سيناريو الإغلاق، حتى عندما تم توجيه تعليمات صريحة له بـ"السماح بإيقاف نفسه"، وفقا للباحثين.