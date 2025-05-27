شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب يظهر تصميم “iPhone 17 Air”.. أنحف آيفون فى تاريخ أبل (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار تسريب جديد من حساب “Majin Bu” الشهير على منصة X (تويتر سابقًا) ضجة واسعة بين متابعى أخبار التكنولوجيا، بعدما نشر صوراً يُعتقد أنها لأول نموذج من هاتف “iPhone 17 Air”، وهو إصدار جديد كليًا قد تطلقه شركة أبل ضمن سلسلة iPhone 17 العام المقبل.

الصور التى نشرها الحساب أظهرت تصميمًا فريدًا للهاتف، يتميز بجسم نحيف جدًا وحواف مسطحة شبيهة بتصميمات iPhone 4 وiPhone 12، لكن مع لمسات أكثر دقة وأناقة. وبرز فى التصميم وجود كاميرا خلفية واحدة بحجم كبير نسبيًا، موضوعة داخل وحدة بارزة، مما يشير إلى احتمالية وجود تحسينات كبيرة فى أداء العدسة.

وقد علّق الحساب على التسريب بسؤال مثير للاهتمام: “iPhone 17 Air، هل هو ثورة تستحق الشراء؟”، قبل أن يتبع ذلك بتغريدة أخرى يصف فيها الهاتف ببساطة: “iPhone 17 Air رائع الجمال”.

ورغم أن الصور لا تحمل تأكيدًا رسميًا من أبل، فإنها أثارت حماسة كبيرة بين عشاق العلامة التجارية، خصوصًا أن التصميم يبدوأقرب إلى مفهوم “iPhone Air” الذى لطالما تم تداوله كشائعة عن إصدار فائق النحافة يركز على الوزن الخفيف والتصميم البسيط.

ويُتوقع، في حال صحّت هذه الصور، أن يأتى “iPhone 17 Air” كخط إنتاج منفصل عن الإصدارات التقليدية مثل Pro وPro Max، تمامًا كما فعلت أبل سابقًا مع أجهزة MacBook Air وiPad Air، مستهدفة جمهورًا يبحث عن الأداء القوى ولكن فى قالب خفيف وسهل الحمل.

حتى الآن، لم تعلّق أبل على أى من هذه التسريبات، إلا أن وتيرة التسريبات المتزايدة حول iPhone 17 تشير إلى أن الشركة قد تكون بالفعل بصدد تقديم مفاجآت غير تقليدية فى 2025، لا سيما بعد احتدام المنافسة مع شركات مثل سامسونج وجوجل وظهور ابتكارات جديدة فى عالم الهواتف القابلة للطى والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي.