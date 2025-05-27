شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور جديدة بدقة 8k للشمس تُظهر تفاصيل للبقع الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

تُقدم صور جديدة لسطح الشمس رؤيةً غير مسبوقة للبقع الشمسية والنشاط الشمسي، حيث أعاد نظام كاميرا جديد عالى الدقة، طوره معهد لايبنيز للفيزياء الفلكية فى بوتسدام (AIP) لتلسكوب برج الفراغ (VTT)، الواقع فى مرصد تيدى فى تينيريفى، بناء صور للشمس بدقة 8k لأول مرة.



الشمس

ووفقا لما ذكره موقع "space"غالبًا ما تواجه عمليات رصد الشمس توازنًا بين مجال الرؤية ودقة الصورة، حيث تُوفر التلسكوبات الشمسية الكبيرة صورًا عالية الدقة، لكنها تغطى مناطق محدودة، بينما تستطيع الأجهزة الأصغر رصد القرص الشمسى بأكمله، لكنها تفتقر إلى التفاصيل الدقيقة.



ومع ذلك، يوفر VTT مجال رؤية واسعًا ودقة مكانية عالية، ويُعزز دمج نظام الكاميرا الجديد هذه القدرة، مما يسمح بإجراء دراسات شاملة ومفصلة للمناطق الشمسية النشطة.

صورة الشمس

قال رولف شليشنماير، العالم فى معهد فيزياء الشمس (KIS) فى فرايبورج، المُشغل لـ VTT، فى بيان: "من أجل فهم النشاط الشمسى بشكل أفضل، من الضرورى ليس فقط تحليل العمليات الأساسية للبنية الدقيقة والتطور طويل الأمد للنشاط العالمى باستخدام أدوات مُختلفة، بل أيضًا دراسة التطور الزمنى للمجال المغناطيسى فى المناطق النشطة".



يستخدم نظام الكاميرا الجديد تقنيات مُتقدمة لاستعادة الصور، حيث يجمع 100 صورة بتعريض قصير، كل منها بدقة 8000 × 6000 بكسل، مُلتقطة بمعدل 25 إطارًا فى الثانية.



تُنتج هذه العملية صورًا مُعاد بناؤها بدقة 8k، مما يُخفف بشكل فعال من الاضطرابات التى يُسببها الغلاف الجوى للأرض، ويُحقق دقة مكانية تُقارب 62 ميلًا (100 كيلومتر) على سطح الشمس.

ووفقًا للبيان، تُمكّن هذه الدقة من رصد العمليات الشمسية الديناميكية فى فترات زمنية قصيرة تصل إلى 20 ثانية.



وباستخدام هذه التقنية، تمكن الباحثون من الحصول على صور عالية الدقة تغطى مناطق يصل قطرها إلى 124,274 ميلاً (200,000 كيلومتر)، وهو ما يعادل تقريباً سُبع قطر الشمس.