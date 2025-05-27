شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ريلمي تدخل سباق الفورميلا 1 لعام 2025 بالشراكة مع أستون مارتن الفاخرة لسلسلة GT7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في حدث عالمي استثنائي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس، أعلنت شركة ريلمي، العلامة التجارية الأسرع نموًا في سوق الهواتف الذكية، عن إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة realme GT 7 وrealme GT 7 Dream Edition، والتي تمثل طفرة تكنولوجية حقيقية على مستوى الأداء والبطارية والتصميم، وتؤكد من خلالها ريلمي سعيها لاقتحام فئة الهواتف الفاخرة بقوة.

الهاتف realme GT 7 Pro جاء مزودًا بأحدث معالجات كوالكوم Snapdragon 8 Elite، ليكون أول هاتف في العالم يستخدم هذا المعالج الجديد، بينما قدم الإصدار السابق GT 6، الذي أطلق في ميلانو، معالج Snapdragon 8s Gen 3، مع تحسينات بارزة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

شراكة مع أستون مارتن ومساعد ذكي بالذكاء الاصطناعي

بالتعاون مع فريق Aston Martin للفورمولا 1™️، طورت ريلمي سلسلة GT 7 بتقنيات مدمجة للذكاء الاصطناعي على رأسها أداة “مخطط الذكاء الاصطناعي” الفريدة من نوعها، التي تحوّل الهاتف إلى مساعد ذكي قادر على تنظيم المواعيد والأنشطة اليومية من خلال نقرتين فقط.

أما الكاميرا فتأتي بحساس Sony IMX 906 وتقدم تجربة تصوير فائقة تشمل وضع تصوير تحت الماء بدقة 4K، وإزالة التوهج باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب شاشة AMOLED Pro-Esports نحيفة بقياس 6.78 ملم وسطوع يصل إلى 6000 شمعة، مما يجعلها مثالية للعرض تحت أشعة الشمس، مع تصنيف IP69 لمقاومة الماء والغبار.

تكنولوجيا البطاريات "التي لا تتوقف"

بشعار "قوة لا تتوقف"، كشفت ريلمي عن بطارية الهاتف ذات السعة 7000 مللي أمبير، والتي تدعم شحنًا فائق السرعة بقدرة 120 واط، ما يسمح بشحن 50% من البطارية خلال 14 دقيقة فقط، واعتمدت الشركة على تقنيات DCX المغناطيسية لإدارة الجهد وتقنيات BMS الذكية لإطالة عمر البطارية وتعزيز الأمان.

الهاتف هو الأول عالميًا الذي يستخدم تقنية IceSense Graphene، والتي توفر تبريدًا فعالًا بزاوية 360 درجة، ما يحافظ على أداء الهاتف حتى مع الاستخدام المكثف.

أداء غير مسبوق وتفوق في الألعاب

حقق الهاتف أكثر من 2.25 مليون نقطة في اختبارات الأداء AnTuTu، ليصبح من بين أقوى هواتف الأندرويد أداءً بفضل معالج MediaTek Dimensity 9400e الذي يعتمد على نواة X4 قوية ومعمارية متطورة مستلهمة من Snapdragon 8 Gen 3، كما يقدم الهاتف وحدة معالجة رسومية GPU فائقة القوة، وتقنية GT Boost الجديدة، التي تتوقع احتياجات الأداء أثناء اللعب وتوزّع الطاقة بدقة لضمان ثبات الإطارات وتجربة ألعاب سلسة.

تصميم فريد وإصدار خاص

رغم كل هذه الإمكانيات، يحافظ الهاتف على تصميم نحيف لا يتعدى 8.5 ملم ووزن خفيف يزيد قليلًا عن 200 جرام. أما الإصدار الخاص GT 7 Dream Edition فتم تصميمه بالتعاون مع أستون مارتن بلونها الأخضر المميز، مع لمسات فخمة تشمل غطاء “الأجنحة الفضية” ودبوس شريحة على هيئة سيارة F1، ليصبح الإصدار موجهًا لهواة التميز والسرعة.

ومن الناحية التقنية، يتميز الإصدار الخاص ببطارية تحتوي على نسبة سيليكون تصل إلى 10% في القطب السالب – وهي الأعلى في الصناعة – بكثافة طاقة 887 واط/لتر، مع تصميم داخلي مبتكر يعرف بـ"هيكل الماس الصغير"، أنتج أنحف لوحة رئيسية لهاتف أندرويد بعرض 23.4 ملم فقط، ونال أكثر من 60 براءة اختراع دولية.

ريلمي تعزز مكانتها في الهواتف الفاخرة

مع هذا الإطلاق، تواصل ريلمي التزامها بشعارها “Make it real” وتستهدف تقديم تجربة تكنولوجية تتجاوز التوقعات. وبعد النجاح الذي حققته سلسلة GT 6، تسعى الشركة لتعزيز تواجدها في سوق الهواتف الذكية الرائدة وتقديم أفضل ما في عالم الابتكار للمستخدمين الشباب حول العالم.



إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة realme GT 7 وrealme GT 7 Dream Edition



المؤتمر الصحفى



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