شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متدورش عليه.. القمر مش هيطلع فى السماء النهاردة لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 30 يومًا، وهو الآن في مرحلة القمر الجديد من دورته القمرية، حيث تكون إضاءته صفر، لا يظهر في سماء الليل، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي، عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وأحيانًا يكون مجرد ضوء فضي.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، تقع المراحل الأربع الرئيسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر في أبهى صوره.

وستكون المرحلة التالية من مراحل القمر هي الربع الأول للقمر يوم الاثنين 2 يونيو، ويُشير قمر الربع الأول، المعروف أيضًا باسم نصف القمر الأول من الشهر، لأن القمر يبدو نصف مضاء عند رؤيته من الأرض، إلى الوقت الذي يكون فيه القمر في ربع دورته القمرية ورحلته حول الأرض.

وكتبت ناسا في بيان: "قد يُطلق الناس على هذا اسم نصف القمر، لكن تذكروا، هذا ليس ما تشاهدونه في السماء حقًا، أنتم ترون مجرد شريحة من القمر بأكمله، وهو نصف النصف المضاء".