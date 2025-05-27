شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: قلب الأرض يضم خزانا ضخما من الذهب يتسرب نحو السطح والان مع تفاصيل الخبر

أظهر تحليل فائق الدقة للصخور البركانية أن نواة الأرض تتسرب إلى الصخور التى فوقها، وهذه النواة غنية بمعدن ثمين "الذهب"، الذى يشق طريقه ببطء نحونا، حيث قال الدكتور نيلز ميسلينج، من قسم الكيمياء الجيولوجية بجامعة جوتنجن: "عندما ظهرت النتائج الأولى، أدركنا أننا عثرنا على ذهب حقيقي".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضاف: "أكدت بياناتنا أن المواد من النواة، بما فى ذلك الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، تتسرب إلى طبقة الوشاح التى تغطيها."

أكثر من 99.999% من مخزون الأرض من الذهب مدفون تحت 2900 كيلومتر (1800 ميل) من الصخور الصلبة، محجوزة داخل النواة المعدنية للأرض، بعيدًا عن متناول البشر.

وحلل الفريق صخور جزيرة هاواى، وركزوا تحديدًا على آثار معدن الروثينيوم الثمين (Ru)، ومقارنةً بطبقة الوشاح الصخرى للأرض، تحتوى النواة المعدنية على نسبة أعلى قليلًا من نظير معين يُسمى 100Ru، ويعود ذلك إلى أن هذا الروثينيوم، الذى كان محصورًا فى لب الأرض مع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى عند تشكله قبل 4.5 مليار سنة، جاء من مصدر مختلف عن الكمية النادرة الموجودة فى الوشاح اليوم.

قال البروفيسور ماتياس ويلبولد، الذى شارك فى الدراسة التى نشرت فى مجلة نيتشر: "لا تُظهر نتائجنا فقط أن لب الأرض ليس معزولًا كما كان يُفترض سابقًا، بل يُمكننا الآن أيضًا إثبات أن كميات هائلة من مواد الوشاح شديدة الحرارة، مئات الكوادريليونات من الأطنان المترية من الصخور، تنشأ عند حدود اللب والوشاح، وترتفع إلى سطح الأرض لتُشكّل جزرًا محيطية مثل هاواي".

تعنى هذه النتائج أن بعضًا على الأقل من الإمدادات المحدودة من الذهب والمعادن النفيسة الأخرى التى يُمكننا الوصول إليها حاليًا ربما تكون قد أتت من لب الأرض، ويُعتقد أنه أثناء تشكل الأرض، غاص الذهب وعناصر أثقل أخرى فى باطنها، ونتيجةً لذلك، فإن غالبية الذهب الذى يُمكننا الوصول إليه حاليًا على سطح الأرض قد وصل إلى هنا عن طريق النيازك التى تقصف كوكبنا.

وتشمل العناصر الأخرى التى يُحتمل أن تكون "تتسرب" حاليًا من لب الأرض البلاديوم والروديوم والبلاتين، على الرغم من هذه النتائج، من غير المرجح أن تظهر هذه المعادن الثمينة بمعدل سريع للغاية، كما أنه من المستحيل التنقيب إلى حيث يبدأ لب الأرض، على بُعد حوالى 2900 كيلومتر (1800 ميل)، للوصول إلى الذهب الموجود هناك.