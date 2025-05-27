تكنولوجيا: هاتف Galaxy Z Flip 7 العالمي سيحصل على Snapdragon 8 Elite وإصدار Exynos محلي لكوريا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن سامسونج تستعد لتكرار استراتيجيتها المعتادة في توزيع الشرائح حسب المنطقة، وهذه المرة مع هاتف Galaxy Z Flip 7 المرتقب.

وفقًا لتقارير قادمة من كوريا الجنوبية، قررت الشركة أن تزوّد النسخة الكورية فقط من الهاتف بمعالجها الخاص Exynos 2500، بينما ستحصل النسخ العالمية، بما في ذلك أمريكا الشمالية ومعظم الأسواق الأخرى، على شريحة Snapdragon 8 Elite for Galaxy من كوالكوم.

هذا التوجه الإقليمي المعتاد من سامسونج غالبًا ما يرتبط بعوامل متعددة مثل قدرات التصنيع، والتحديات اللوجستية، وحتى اعتبارات السوق المحلية.

وفي هذه الحالة، تشير التقارير إلى أن مصنع سامسونج للشرائح ما زال يواجه صعوبات في الوصول إلى معدلات إنتاج مستقرة عند دقة تصنيع 3 نانومتر، ما يجعل إنتاج شريحة Exynos بكميات كبيرة أمرًا غير ممكن حاليًا، رغم رغبة سامسونج في تعميمها على جميع النسخ.

ورغم هذا، يحمل القرار جانبًا إيجابيًا كبيرًا للمستخدمين خارج كوريا. فالمعالجات من سلسلة Snapdragon 8 Elite أثبتت تفوقها في الأداء مقارنة بـ Exynos 2500، وذلك في اختبارات الأداء التي تسربت مؤخرًا.

هذا يعني أن المستخدمين العالميين، خاصة في أوروبا حيث كانت تُباع نسخ Exynos سابقًا، سيحصلون على تجربة أفضل من حيث السرعة والكفاءة واستهلاك الطاقة.

في النهاية، إذا كنت تنوي شراء Galaxy Z Flip 7 خارج كوريا، فمن المحتمل أن تحظى بتجربة معالجة رائدة بفضل معالج Snapdragon؛ وهذا يعد خيارًا ممتازًا في نظر كثير من المتابعين.

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