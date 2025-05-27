تكنولوجيا: هاتف Realme Neo7 Turbo قادم بمقاومة خارقة IP69 وشاشة عالية المواصفات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Realme لإطلاق هاتف Neo7 Turbo في الصين يوم 29 مايو، حيث يأتي الجهاز بمواصفات قوية وشاشة متميزة، تؤهله للمنافسة في فئة الهواتف الرائدة.

ستحمل الشاشة تصميم الثقب المركزي، وهي من نوع BOE Q10، وتتميز بإضاءة قصوى تصل إلى 6500 نتس، مع معدل تحديث عالٍ يبلغ 144 هرتز ودقة 1.5K.

كما تدعم الشاشة تقنيّة التعتيم PWM عالي التردد عند 4608 هرتز، ما يوفر تجربة مشاهدة مريحة للعين، خاصة في الإضاءة المنخفضة.



أما من ناحية الصلابة، فقد كشفت Realme أن الهاتف سيأتي بثلاثة تصنيفات للحماية من الماء والغبار: IP66 وIP68 وIP69، ما يعني أن Neo7 Turbo سيكون مقاومًا للرذاذ القوي، الغمر المؤقت، وحتى ضغط المياه المرتفع، وهي ميزة نادرة في هذه الفئة.

وسيحصل الهاتف على محرك خطي بمحور X لتعزيز تجربة الاهتزازات، بالإضافة إلى مكبر أشعة تحت الحمراء مدمج في الجزء العلوي من الهاتف، لاستخدامه كجهاز تحكم عن بعد للأجهزة المنزلية.

سابقًا، أكدت Realme أن Neo7 Turbo سيعمل بمعالج Dimensity 9400e، وسيدعمه بطارية بسعة 7200 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 100 واط، إلى جانب كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، ودعم لتقنية NFC.

وسيُطرح الهاتف بأربعة خيارات للذاكرة:

12 جيجابايت + 256 جيجابايت

12 جيجابايت + 512 جيجابايت

16 جيجابايت + 256 جيجابايت

16 جيجابايت + 512 جيجابايت

كما سيتوفر بلونين مختلفين، لم يتم الكشف عنهما بعد.

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