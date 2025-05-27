تكنولوجيا: إطلاق الحاسب المحمول RedmiBook 14 Ryzen Edition 2025: نحيف وخفيف بمواصفات قوية وسعر منافس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي رسميًا عن إطلاق الحاسب المحمول RedmiBook 14 Ryzen Edition 2025 في السوق الصيني، والذي يستهدف الفئة الباحثة عن أداء قوي ضمن فئة الحواسيب المحمولة النحيفة والخفيفة وبسعر معقول.

يأتي الجهاز بهيكل نحيف لا يتجاوز سُمكه 15.9 مم، بينما يبلغ وزنه نحو 1.35 كجم فقط، ما يجعله خيارًا مثاليًا للتنقل والاستخدام اليومي.

من حيث الأداء، يتوفر الحاسب بإصدارين يعملان بمعالجات AMD من سلسلة Rembrandt-R المبنية على معمارية Zen 3+. الإصدار الأول مزود بمعالج Ryzen 5 7535H مع معالج رسومي مدمج Radeon 660M، بينما يأتي الإصدار الثاني بمعالج Ryzen 7 7735H الأقوى قليلًا، ويحتوي على Radeon 680M.

يشترك الإصداران في باقي المواصفات، إذ تم تزويد كليهما بـذاكرة عشوائية LPDDR5 بحجم 16 جيجابايت وسرعة 6400 MT/s، إلى جانب وحدة تخزين SSD بسعة 512 جيجابايت.

يقدّم RedmiBook 14 Ryzen Edition 2025 مجموعة منافذ متنوعة تشمل:

منفذ صوت 3.5 مم

منفذ HDMI 2.1

منفذ USB 2.0 Type-A

منفذ USB 3.2 Gen 2 Type-A

منفذين USB 3.2 Gen 2 Type-C

تعمل البطارية ذات سعة 56 واط على تشغيل الجهاز، وتعد شامي بأن تقدم ما يصل إلى 17.8 ساعة من تشغيل الفيديو بدقة 1080p. كما يأتي مع شاحن بقوة 68 واط قادر على شحن البطارية حتى 58% خلال 31 دقيقة فقط.

من أبرز المزايا الأخرى نظام التبريد المحسّن “Hurricane”، الذي يوفر أداءً مستقرًا بقوة 37 واط، بالإضافة إلى شاشة بحجم 14 بوصة ودقة FHD مع تغطية كاملة لنطاق ألوان sRGB.

أما عن الأسعار، فيبلغ سعر إصدار Ryzen 5 نحو 3,299 يوان صيني (حوالي 458 دولارًا)، بينما يصل سعر إصدار Ryzen 7 إلى 3,699 يوان (نحو 513 دولارًا). حتى الآن، لم تكشف شاومي عن تفاصيل التوفر العالمي لهذا الحاسب.

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