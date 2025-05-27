شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العملات الرقمية تتراجع قبيل انطلاق مؤتمر "بيتكوين 2025" فى لاس فيجاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت العملات الرقمية بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم /الثلاثاء/، وجرى تداول عملة "بيتكوين" في نطاق ضيق بعد بلوغها مستوى قياسيا الأسبوع الماضي، بينما يترقب المستثمرون انطلاق مؤتمر "بيتكوين 2025" الكبير في لاس فيجاس في وقت لاحق من اليوم.

وأوضحت بيانات لمنصة "كوين ماركت كاب"- أن العملة الرقمية الأكبر في العالم سجلت انخفاضا بنسبة 0.6% لتصل إلى 108,962.20 دولار.

وانخفضت عملة إيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.5% لتسجل 2,558.52 دولار، كما تراجعت عملة "ريبل" بنسبة 2.3% لتصل إلى 2.2911 دولار، بينما انخفضت سولانا بنسبة 2.7%.

وكانت "بيتكوين" قد قفزت إلى مستوى قياسي يقترب من 112,000 دولار يوم الخميس الماضي، لكنها فقدت بعضا من مكاسبها لاحقا نتيجة لعمليات جني أرباح وصفقات بيع ضخمة عند تلك المستويات المرتفعة.

ورغم ذلك، ظلت الأسعار مدعومة بالقرب من مستوياتها التاريخية وسط أجواء تنظيمية إيجابية وتفاؤل متزايد بشأن تبني المؤسسات الكبرى للعملة الرقمية.

وجاءت القفزة القياسية الأخيرة في سعر "بيتكوين" مدفوعة بتطورات تنظيمية بارزة في كل من الولايات المتحدة وهونج كونج، حيث تم اتخاذ خطوات نحو إرساء أطر قانونية شاملة لتنظيم عملات الـ"ستيبلكوين" (العملات المستقرة).

ففي الولايات المتحدة، تقدم مجلس الشيوخ بمشروع قانون "GENIUS" (توجيه وترسيخ الابتكار الوطني لعملات الستيبلكوين الأمريكية)، في حين أقرت هونج كونج قانونا تنظيميا تاريخيا يفرض إطارا لترخيص الجهات المصدرة للعملات المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية.

كما شهدت وول ستريت تحولا في مواقف بعض المؤسسات، حيث أفادت تقارير بأن بنوكا أمريكية كبرى تدرس إطلاق مشروع مشترك لإصدار عملة مستقرة خاصة بها.

ومع هذه الخلفية الإيجابية، تترقب الأسواق انطلاق مؤتمر البيتكوين 2025 الذي يبدأ اليوم، 27 مايو، في معرض "ذا فينيشيان" في لاس فيجاس، ومن المتوقع أن يكون هذا الحدث الأضخم من نوعه حتى الآن، حيث سيستقطب أكثر من 30,000 مشارك، ويضم أكثر من 400 متحدث وقرابة 5,000 شركة مشاركة.

