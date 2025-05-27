تكنولوجيا: فيديو يستعرض دعم Nintendo Switch 2 للفارة عبر USB لأول مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أحد أبرز المزايا الجديدة في جهاز Nintendo Switch 2 هو “وضع الفارة” المدمج في وحدة التحكم Joy-Con 2. فعند تحريك Joy-Con على سطح مثل الطاولة، يتصرف كما لو كان فارة فعلية، ويمنح اللاعب تجربة تحكم دقيقة، شرط أن يكون هذا الوضع مدعومًا من قِبل اللعبة.

وقد أكدت نينتندو دعم هذا النمط في عدد من الألعاب الضخمة عند الإطلاق، منها: Cyberpunk 2077، وHogwarts Legacy، وMetroid Prime 4: Beyond، وPuyo Puyo Tetris 2S، وCivilization VII.

لكن اللافت أكثر هو أنه يمكن أيضًا توصيل فارة USB مباشرة بالجهاز بدلاً من استخدام Joy-Con كفارة.

شركة Koei Tecmo قدّمت مثالًا عمليًا من خلال لعبتها Nobunaga’s Ambition: Awakening، حيث عرضت كيف يتعرف الجهاز على الفارة فور توصيلها، ويظهر إشعار في الزاوية العلوية اليسرى يؤكد التعرف عليها.

بعدها، يمكن استخدام الفارة فورًا داخل اللعبة، ويظهر مؤشر الفارة الكلاسيكي بمجرد تحريكها، ما يسهل عملية اختيار العناصر. أما عند استخدام Joy-Con، فيتحول المؤشر إلى أداة اختيار مُكيّفة مع أزرار التحكم.

كما يمكن للاعب استخدام Joy-Con في اليد اليسرى والفارة في اليمنى لراحة أكبر أثناء اللعب. وحتى الآن، لا توجد تأكيدات بشأن توفير وضع استخدام لليد اليسرى على مستوى النظام، إلا أن بعض الألعاب تتيح تفعيل هذا الوضع يدويًا ضمن الإعدادات، إلى جانب إمكانية تعديل حساسية الفارة.

حتى الآن، لم تُعلن نينتندو عن قائمة الفارات المدعومة رسميًا، كما لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت الفارات اللاسلكية عبر دونجل USB ستعمل بنفس الكفاءة.

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