شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من لوحات المفاتيح العملاقة لـ الحواسيب الروبوتية.. أغرب التقنيات بمعرض Computex 2025 والان مع تفاصيل الخبر

جاء معرض Computex 2025 مليئًا بالبطاقات الرسومية عالية الأداء، والحواسيب المحمولة الأنيقة، ودفعة جديدة من أجهزة الكمبيوتر المتطورة، لكن وسط كل هذه الابتكارات المتوقعة، قدم المعرض أيضًا مجموعة من التقنيات الغريبة والأفكار غير التقليدية التي فاجأت الجميع.

من لوحات المفاتيح الضخمة والتقنيات القابلة للارتداء، إلى مساعدي الألعاب المدعومين بالذكاء الاصطناعي ولوحات القيادة المستقبلية للسيارات، شهد الحدث إعلانات خرجت تمامًا عن المألوف، لتُثبت أن حتى أعرق معارض التكنولوجيا لا تزال قادرة على مفاجأة الجمهور، إليكم أبرز الابتكارات المفاجئة والمسلية من معرض Computex هذا العام.

لوحة مفاتيح عملاقة قابلة للعب

لوحة مفاتيح ضخمة بنظام QWERTY تعمل بشكل كامل، ويمكن للزوار استخدامها للّعب. صُممت هذه اللوحة ليشغّلها شخصان معًا، وكانت مفاتيحها العملاقة تتطلب التنسيق الجسدي الكامل، ما جعل الضغط على أزرار مثل "WASD" يبدو وكأنه تمرين جماعي.

كجزء من التحدي، أتيحت للزوار فرصة مواجهة لاعب محترف في لعبة "ستريت فايتر" باستخدام هذه اللوحة العملاقة، وقد تحول مشهد البالغين وهم يدوسون على المفاتيح في تناغم إلى مصدر ضحك وجذب طوابير طويلة، ما جعل هذه التجربة واحدة من أبرز اللحظات الترفيهية المفاجئة في معرض يركّز عادةً على التكنولوجيا، كانت هذه المبادرة تذكيرًا مرحًا بأن الابتكار يمكن أن يكون ممتعًا أيضًا.

أجهزة كمبيوتر تتحوّل إلى روبوتات

أضافت مختبرات ROG التابعة لشركة "أسوس" لمسة من الخيال إلى المعرض من خلال عرض مبتكر لأجهزة كمبيوتر مخصصة للألعاب أعيد تصورها على هيئة روبوتات.

في مناطق العرض الخاصة، قدّمت الشركة نماذج لحواسيب مزودة بأطراف ميكانيكية وعناصر آلية متحركة، ما حوّل أبراج الحاسوب إلى آلات تشبه الكائنات الحية.

تأتي هذه الحواسيب الروبوتية ضمن توجه "ROG" نحو تقديم "تجربة غامرة"، شملت أيضًا تخصيص الشخصيات الرقمية وعروض إضاءة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

ورغم أن هذه التصاميم لم تخدم غرضًا وظيفيًا فعليًا، فإنها أدهشت الزوار بأسلوبها الطريف وغير المتوقع. رؤية جهاز كمبيوتر "ينبت" له أرجل ويبدأ في تقديم عرض ترفيهي طمست الحدود بين العتاد والتسلية، وأظهرت الروح الإبداعية التي ميّزت نسخة هذا العام من المعرض.

شركة "آيسر" تدخل عالم الإكسسوارات الذكية

فاجأت شركة "آيسر" الحضور في Computex 2025 بإطلاقها خاتمًا ذكيًا جديدًا يحمل اسم "FreeSense"، والمخصص لتتبع الحالة الصحية واللياقة البدنية.

ورغم أن الشركة معروفة أساسًا بالحواسيب المحمولة والمكتبية، فإن دخولها عالم الأجهزة القابلة للارتداء أثار فضول الزوار، خصوصًا وأن الخاتم حلّ محل منتجاتها المعتادة من سلسلة Predator المخصصة للألعاب.

يباع "FreeSense" بسعر 199 دولارًا، ويقوم بتتبع مستويات التوتر، والنوم، والنشاط البدني، دون الحاجة إلى اشتراك شهري، ما جعله أحد أغرب الابتكارات التي عُرضت في المعرض، وخطوة جريئة نحو تقنيات ذكية بحجم المجوهرات.