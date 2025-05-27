شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس أنثروبيك: الذكاء الاصطناعى سيسمح لشخص واحد بإدارة شركة بمليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخيل مستقبلاً يُدار فيه مشروع بمليار دولار بواسطة شخص واحد: لا فرق ضخمة، ولا قاعات اجتماعات فاخرة، ولا اجتماعات لا تنتهي، مجرد فرد واحد ومساعد ذكاء اصطناعي قوي للغاية، وفقًا لداريو أمودي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، قد لا يكون هذا المستقبل بعيدًا، في الواقع، قد يتحقق بحلول عام 2026، في حديثه خلال مؤتمر أنثروبيك الأخير للمطورين "البرمجة مع كلود" في سان فرانسيسكو، قدّم أمودي تنبؤًا صادمًا: يقول إنه من المرجح جدًا أن نرى شركة بشخص واحد تصل قيمتها إلى مليار دولار خلال العام المقبل تقريبًا، بفضل الذكاء الاصطناعي.

كان ذلك ردًا على سؤال من مايك كريجر، كبير مسؤولي المنتجات في أنثروبيك (الذي شارك أيضًا في تأسيس إنستغرام)، تساءل عما إذا كان هذا السيناريو ممكنًا، لم يتردد أمودي: "نعم، أعتقد أن ذلك سيحدث"، كما خفف الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك من حدة موقفه لاحقًا، قائلاً إن هناك احتمالًا بنسبة 70 إلى 80% أن يتحقق توقعه، ولكنه يبقى رهانًا جريئًا على مستقبل العالم.

فما نوع العمل الذي يُمكن أن يُديره شخص واحد فقط ويصل إلى هذه المستويات؟

أشار أمودي إلى الصناعات التي لا تعتمد بشكل كبير على العمليات البشرية، ما هو خياره الأمثل؟ التداول المُلكي، حيث تستثمر الشركات رؤوس أموالها الخاصة بدلًا من إدارة أموال العملاء، بفضل قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل لبيانات، ورصد التوجهات، بل واتخاذ القرارات أسرع من أي متداول بشري، لم يعد صندوق التحوط الفردي يبدو ضربًا من الخيال العلمي.

ومن المجالات الأخرى التي ستشهد تحولًا جذريًا فرديًا، أدوات المطورين، تخيلوا مهندس برمجيات يبني منتجات لمطورين آخرين، مستخدمًا الذكاء الاصطناعي لكتابة وصيانة جميع الأكواد البرمجية تقريبًا، ومع تولي الأتمتة دعم العملاء، والفوترة، وحتى التسويق، يمكن للمؤسس المنفرد التركيز كليًا على بناء المنتج وتحسينه.

وأضاف كريجر: "الأمر ليس بهذه الصعوبة، لقد أسستُ شركة بمليار دولار بـ 13 شخصًا"، كان يتحدث، بالطبع، عن إنستغرام، الذي بيع إلى فيسبوك مقابل مليار دولار عام 2012، في ذلك الوقت، كان التحدي الرئيسي هو إدارة المحتوى، أما اليوم، ومع الذكاء الاصطناعي، فيمكن التعامل مع ذلك أيضًا بأقل قدر من التدخل البشري.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُطلق فيها أمودي مثل هذه الادعاءات الاستشرافية، في وقت سابق من هذا العام، صرّح أمودي بأنه بحلول نهاية عام 2025، سيكون الذكاء الاصطناعي مسؤولاً عن كتابة جميع أكواد البرمجيات تقريباً، بنسبة تتراوح بين 90% و100%، إذا صحّ ذلك، فقد ينخفض ​​مستوى الدخول إلى عالم التكنولوجيا بشكل كبير، هل ترغب في إنشاء تطبيق أو إطلاق شركة برمجيات كخدمة (SaaS)؟ قد لا تحتاج إلى فريق من المهندسين بعد الآن، أنت فقط ونموذج ذكاء اصطناعي قوي.

في الحدث نفسه، كشفت الشركة عن نموذجين جديدين للذكاء الاصطناعي: كلود أوبس 4 وكلود سونيت 4، يُروّج لأوبس 4 على أنه نموذج البرمجة الأكثر تقدماً في السوق، وهو مصمم للمشاريع الطويلة والمعقدة ومهام الوكلاء التي تتطلب من الذكاء الاصطناعي العمل بشكل مستقل، أما سونيت 4، فهو نموذج أسرع وأكثر كفاءة متاح لمستخدمي الخدمة المجانية، وهي خطوة تُشير إلى نية أنثروبيك في جعل الذكاء الاصطناعي عالي الجودة أكثر سهولة في الوصول إليه.

يعتقد أمودي وفريقه أن هذه الأدوات ستتجاوز مجرد مساعدة المطورين على كتابة أكواد أفضل، ستسمح هذه الشركات للناس ببناء أعمال تجارية متكاملة، من الصفر، بمفردهم.