شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوبن إيه آي تتيح تعديل النصوص والبرمجيات داخل التطبيقات مباشرة على أجهزة ماك والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة "أوبن إيه آي" تحديثًا جديدًا لتطبيق "تشات جي بي تي" على نظام "ماك أو إس"، يضيف ميزة نوعية تُمكِّن المستخدمين من التفاعل مع الذكاء الاصطناعي داخل تطبيقاتهم مباشرة، سواء كانت تطبيقات كتابة نصوص أو أدوات برمجة، الميزة الجديدة التي تحمل اسم "العمل داخل التطبيقات" (Work With Apps) أصبحت متاحة بدءًا من الإصدار رقم 1.2025.057 من تطبيق "تشات جي بي تي" لأجهزة ماك.

تتيح هذه الخاصية الجديدة لـ"تشات جي بي تي" قراءة وتحرير النصوص مباشرة داخل التطبيقات التي يعمل بها المستخدم، ما يمنح الذكاء الاصطناعي قدرة على فهم السياق وتنفيذ أوامر أكثر دقة وارتباطًا بطبيعة العمل.

وتعد هذه الخطوة نقلة كبيرة في طريقة تفاعل المستخدمين مع أدوات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا للذين يعملون على مشاريع برمجية أو تحريرية ويحتاجون إلى دعم مباشر وسريع.

وتدعم الميزة مجموعة واسعة من التطبيقات، منها تطبيقات تحرير النصوص مثل "آبل نوتس"، و"نوشن"، و"تيكست إديت"، بالإضافة إلى تطبيقات البرمجة وبيئات التطوير مثل "إكس كود"، و"سكريبت إديتور"، و"في إس كود"، و"تيرمنال"، و"آي تيرم"، و"وورب"، و"برومبت".

وتظهر هذه الميزة علامة تبويب داخلية تحمل اسم التطبيق، مثل "العمل مع نوتس" أو "العمل مع إكس كود"، لتوضيح التطبيق الذي يتم التفاعل معه حاليًا.

لاستخدام الميزة، على المستخدم إبقاء تطبيق "تشات جي بي تي" مفتوحًا في الخلفية، ثم الضغط على زري "أوبشن + سبيس" أثناء تشغيل التطبيق المستهدف، سواء كان تطبيق كتابة أو برمجة.

حينها، يتعرف الذكاء الاصطناعي تلقائيًا على التطبيق ويفتح نافذة مخصصة للتفاعل معه. كل ما على المستخدم فعله هو إدخال التعليمات أو الأسئلة، وسيقوم "تشات جي بي تي" بمعالجتها وتنفيذها داخل السياق المباشر.

ولتفعيل الخاصية، يجب منح "تشات جي بي تي" صلاحيات الوصول المناسبة من إعدادات الخصوصية على جهاز ماك، والتي تتطلب إدخال كلمة المرور.

وبفضل هذا التحديث، لم يعد المستخدم بحاجة إلى نسخ ولصق المحتوى بين التطبيقات، حيث يمكن للتطبيق تعديل الملفات مباشرة، ما يوفر الكثير من الوقت ويسهم في تسريع سير العمل، خاصة في البيئات التقنية والمكتبية.

وأكدت "أوبن إيه آي" أن كل المحتوى الذي يتم التعامل معه من خلال ميزة "العمل داخل التطبيقات" سيكون جزءًا من سجل الاستخدام الخاص بالمستخدم داخل "تشات جي بي تي"، بهدف تحسين أداء النموذج وتطوير جودة الاستجابات.

ومع ذلك، تمنح الشركة المستخدمين خيار تعطيل هذه الميزة من خلال إعداد "تحسين النموذج لصالح الجميع"، أو استخدام ميزة "المحادثات المؤقتة" التي تمنع حفظ أي سجل للمحتوى أو التعليمات.