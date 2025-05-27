شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: FromSoftware تدرس إضافة وضع لاعبين إلى لعبة Elden Ring Nightreign بعد إطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير عن أنه من المقرر إصدار لعبة البقاء المستقلة متعددة اللاعبين Elden Ring Nightreign من FromSoftware على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب في 30 مايو، سيتوفر وضعان للعب عند الإطلاق: وضع تعاوني عبر الإنترنت لثلاثة لاعبين، ووضع فردي.

مع ذلك، تدرس FromSoftware إضافة وضع لاعبين اثنين إلى Elden Ring Nightreign بعد الإطلاق، مما يسمح للاعبين بتكوين فريق وتجربة اللعبة.

أوضاع لعبة Elden Ring Nightreign

في مقابلة مع IGN نُشرت على صفحتها صرّح جونيا إيشيزاكي، مخرج لعبة Elden Ring Nightreign، بأن اللعبة كانت متوازنة منذ البداية لتجربة تعاونية لثلاثة لاعبين ، ولكن من الممكن إضافة وضع للاعبين اثنين كتحديث ميزات بعد الإطلاق.

وقال إيشيزاكي عن غياب وضع اللاعبين: "الإجابة البسيطة هي أن هذا ببساطة شيء تم تجاهله أثناء التطوير باعتباره مجرد خيار للاعبين اثنين، لذلك نحن آسفون للغاية بشأن ذلك".

كما ذكرنا سابقًا، حرصنا على أن تكون هذه اللعبة تعاونية متعددة اللاعبين لثلاثة لاعبين، ومتوازنة لثلاثة لاعبين، لذا كان هذا هو محور التركيز الرئيسي، وهو جوهر لعبة Nightreign ، وأضاف مخرج اللعبة أن الاستوديو ركز على تقديم وضع فردي بالإضافة إلى وضع التعاون لثلاثة لاعبين.

وقال بالطبع أنا شخصيًا كلاعب أفهم ذلك، وغالبًا ما أرغب في أوقات ألعب فيها بمفردي، لذا أخذنا هذا الأمر في الاعتبار منذ البداية ، ولذلك بذلنا جهدًا كبيرًا في ابتكار هذه التجربة التي تناسب اللاعبين المنفردين، بقدر ما تسمح به القواعد والأنظمة الجديدة.

"لذا، عند بذل كل جهودنا في هذا الجانب، تجاهلنا وأهملنا جانب الثنائي، ولكن هذا شيء ننظر إليه ونأخذه في الاعتبار من أجل دعم ما بعد الإطلاق أيضًا."

الاختلافات بين الوضع الفردي

كما سلّط إيشيزاكي الضوء على التغييرات التي سيختبرها اللاعبون عند اللعب الفردي مقارنةً باللعب التعاوني ، لعبة Elden Ring Nightreign المصممة لثلاثة لاعبين يعملون كفريق، ستتيح للاعبين التجول بمفردهم ومواجهة تحديات اللعبة منفردين، قبل أن يتحدوا لمواجهة زعيم الليل معًا.

وبالتالي، لن يختلف اللعب الفردي كثيرًا عن نمط اللعب التعاوني لثلاثة لاعبين، وفقًا لإيشيزاكي ، مع ذلك أكد أنه تمت إعادة توازن سلوك الأعداء في اللعبة للاعبين المنفردين.

"لذا فإن اللعب الفردي يشجع بشكل عام وهو جزء طبيعي من اللعبة، ولكن أيضًا بشكل عام بالنسبة لهؤلاء اللاعبين الفرديين، وقد يكون هذا شيئًا يصعب ملاحظته في اللعب الجماعي ولكن تم تعديل نشاط الأعداء وعدوانيتهم ​​تجاه أي لاعب واحد حتى لا تجد نفسك في أي معارك متعددة الأعداء غير معقولة .

وقال بشكل عام، عند اللعب الفردي، تتكيف الإعدادات ديناميكيًا حسب عدد اللاعبين في الجلسة ، لذا نأمل أن يُخفف هذا من هذا الشعور بعض الشيء.

وستتضمن تجربة اللعب الفردي تحدياتها الخاصة، حيث سيضطر اللاعبون لمواجهة الزعماء بمفردهم. وفي ظل عدم وجود زملاء في الفريق، لا يمكن إحياء اللاعبين الفرديين أيضًا، لكن إيشيزاكي أكد إمكانية العثور على ميزة الإحياء الذاتي أثناء استكشاف الخريطة.