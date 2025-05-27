شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يُطلق خدمة ستارلينك فى الهند بباقات لا تتجاوز 10 دولارات شهريًا والان مع تفاصيل الخبر

تستعد ستارلينك لإطلاق خدماتها للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في الهند بعد تجاوز معظم العقبات التنظيمية ، ومع اقتراب موعد الإطلاق يشير تقرير إلى أن أسعار خططها قد تصل إلى 10 دولارات أمريكية شهريًا.

وبموجب الخطط الترويجية التي من المتوقع أن تُطرح في البداية، قد يُعرض على المستهلكين باقات بيانات غير محدودة، وبهذا تهدف الشركة المدعومة من إيلون ماسك، إلى زيادة قاعدة مستخدميها بسرعة تصل إلى 10 ملايين مستخدم، وذلك لتعويض تكاليف الطيف المرتفعة بفضل مزايا حجم البيانات.

خطط ستارلينك في الهند

وفى وقت سابق من هذا الشهر، حصلت شركة ستارلينك على موافقة الحكومة عبر خطاب نوايا من وزارة الاتصالات، يمنحها الإذن بإطلاق خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في الهند.

ووفقًا لتقرير صحيفة "إيكونوميك تايمز"، يُقال إن هيئة تنظيم الاتصالات الهندية (TRAI) أوصت بفرض رسوم إضافية قدرها 500 روبية شهريًا لكل مستخدم في المناطق الحضرية، مما قد يجعل خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية أغلى من اتصالات النطاق العريض السلكية واللاسلكية.

ويُقال إن هذا يُضاف إلى دفع 4% من إجمالي الإيرادات الإجمالية المُعدّلة (AGR)، مع رسوم سنوية لا تقل عن 3500 روبية لكل حزمة ترددات، بالإضافة إلى رسوم ترخيص بنسبة 8% لتقديم الخدمات التجارية في الهند ، ومع ذلك لا تزال هذه التوصيات تنتظر موافقة الحكومة.

وعلى الرغم من دفع رسوم ترخيص ورسوم طيف مرتفعة، يُتوقع من ستارلينك، إلى جانب شركات اتصالات فضائية أخرى، طرح عروضها بسعر منخفض نسبيًا لتسديد نفقاتها الرأسمالية الأولية والتكاليف الثابتة الأخرى ، وتشير التقارير إلى أن أسعار خطط الشركة المملوكة لشركة سبيس إكس تقل عن 850 روبية هندية شهريًا، بالإضافة إلى باقة بيانات غير محدودة ضمن العروض الترويجية.

وإذا تبين أن هذا صحيح، فسوف يجعل خطة ستارلينك في الهند واحدة من أرخص الخطط في العالم.

ما هو ستارلينك وكم يكلف؟

ستارلينك هي خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية طورتها شركة سبيس إكس الفضائية الخاصة، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، وتوفر هذه الخدمة للمستهلكين إنترنت عالي السرعة وسريع الاستجابة، حتى في المناطق النائية، باستخدام تقنية الأقمار الصناعية ، وتستخدم الشركة أكبر شبكة في العالم من الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO)، وتقع على ارتفاع 550 كيلومترًا فوق الأرض.

فى الولايات المتحدة، يبلغ سعر خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من ستارلينك 80 دولارًا أمريكيًا شهريًا لباقة Residential Lite التي توفر بيانات غير محدودة ولكن بأولوية محدودة ، ويحتاج المستهلكون أيضًا إلى شراء باقة Starlink قياسية إضافية، بتكلفة لمرة واحدة قدرها 349 دولارًا أمريكيًا.

في الوقت نفسه، تُقدم الشركة، المملوكة لإيلون ماسك، باقات Roam المُخصصة للمستهلكين دائمي التنقل ، تبدأ الأسعار من 50 دولارًا أمريكيًا لباقة Roam 50 التي تُوفر 50 جيجابايت من البيانات. ويُضاف إلى باقة Roam رسوم إضافية قدرها 299 دولارًا أمريكيًا لباقة Starlink Mini Kit.