شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توسع تكامل "جيميني" داخل تطبيق Google Home وتطلق أداة جديدة لمراقبة المنزل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة جوجل عن توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي "جيميني" داخل تطبيق Google Home، لتشمل أدوات أتمتة أكثر ذكاءً وتوافقًا أوسع مع أجهزة الطرف الثالث من خلال واجهة Home API، وذلك في إطار سعيها لتبسيط تجربة إدارة المنازل الذكية وتعزيزها.

ويأتي هذا التوسع بالتزامن مع انتقال أجهزة "نيست" المتبقية إلى تطبيق Google Home، إذ تعمل جوجل على جعل التطبيق أكثر سهولة وذكاء عبر الاستفادة من إمكانيات "جيميني"، وتشمل التحديثات الجديدة إمكانية إنشاء أتمتة ذكية بمجرد التحدث إلى "جيميني"، مثل تلقي تنبيهات بخصوص الطرود أو استشعار وجود حيوانات غير مرغوب فيها في الحديقة.

كما يدعم التحديث الجديد المزيد من المحفزات المبنية على التاريخ أو حالة الطقس، ويتيح لـ"جيميني" التفاعل مع مجموعة أوسع من الأجهزة الذكية، مثل أجهزة الإنارة من Cync، وأقفال Yale، وكاشفات الدخان من First Alert، وأجهزة تتبع Motorola، والمكانس الذكية من iRobot.

وفي محاولة لتقديم تجربة أكثر سلاسة، تختبر جوجل أيضًا ويدجت جديدة تُدعى Home Summary Widget، تعرض على الشاشة الرئيسية لتوفير تحديثات مباشرة حول حالة المنزل الذكي، مثل وجود طرد أو بقاء الأنوار مضاءة.

ويجري حاليًا اختبار هذه الأداة على عدد محدود من هواتف بيكسل، على أن تُتاح لاحقًا لمزيد من المستخدمين ضمن برنامج Labs، فيما دعت جوجل المطورين المهتمين إلى الاشتراك في النشرة الإخبارية الخاصة بالمطورين للحصول على فرصة مبكرة لتجربة واجهات برمجة التطبيقات الجديدة، قبل إطلاق البرنامج التجريبي في وقت لاحق من العام الجاري.