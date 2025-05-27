تكنولوجيا: RedMagic تستعد لإطلاق جهاز لوحي للألعاب منافس Lenovo Legion Y700

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة RedMagic عن خططها لإطلاق جهاز لوحي جديد مخصص للألعاب في الصين، ليكون منافسًا قويًا لجهاز Lenovo Legion Y700 من الجيل الرابع. كان من المتوقع أن يتم الإعلان عن الجهاز اللوحي بالتزامن مع إطلاق هاتف RedMagic 10S Pro، لكن الشركة قررت تخصيص موعد منفصل لهذا الإطلاق.

من المقرر أن يتم الكشف عن الجهاز اللوحي، الذي لم يتم الإعلان عن اسمه الرسمي بعد، في 11 يونيو 2025 في الصين. وعلى الرغم من عدم تأكيد RedMagic لإطلاق عالمي حتى الآن، إلا أن هناك احتمالية كبيرة لتوفره عالميًا، مستندين إلى تجربة جهاز RedMagic Nova اللوحي الذي تم إطلاقه عالميًا بعد أسابيع قليلة من إعلانه في الصين.

سيأتي الجهاز اللوحي الجديد بشاشة OLED بحجم 9 بوصات وبدقة 2400 × 1504 بكسل، وهي أكبر حجمًا ولكن أقل حدة مقارنة بشاشة Lenovo Legion Y700 Gen 4 التي يبلغ حجمها 8.8 بوصات وبدقة 3040 × 1904 بكسل. وتبرز RedMagic ميزة الحواف الرفيعة والمتساوية للشاشة، مما يمنح الجهاز تصميمًا مدمجًا وأنيقًا.

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite، وهو نفس المعالج الموجود في هاتف RedMagic 10S Pro. كما يتميز الجهاز ببطارية بسعة 8240 مللي أمبير، وهي أكبر من بطارية Lenovo Legion Y700 التي تبلغ سعتها 7600 مللي أمبير. ومن بين المزايا اللافتة وجود مكيف تبريد مدمج للحفاظ على الأداء المستقر أثناء جلسات الألعاب الطويلة.

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