تكنولوجيا: كاسيو تستعد لإطلاق G-Shock GW-BX5600 الجديدة بتصميم محتمل من ألياف الكربون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من مدونة Great G-Shock World اليابانية عن ظهور نموذج جديد من ساعات G-Shock يحمل اسم GW-BX5600، والذي يُتوقع أن يكون خليفةً حديثًا لطراز GW-B5600 الشهير. تُشير تسجيلات الدولية للشهادات إلى أن هذه الساعة قد تتضمن مكونات من ألياف الكربون، إلى جانب تقنيات Tough Solar والاتصال عبر البلوتوث، مما يجعلها إضافة متطورة لسلسلة الساعات المربعة من كاسيو.

لم تؤكد كاسيو رسميًا تفاصيل الإصدار بعد، لكن التسمية “BX” تثير التكهنات حول استخدام ألياف الكربون، وهي مادة ظهرت في طرازات سابقة تحمل حرف “X” مثل MTG-B1000XBD-1AJF الذي يستخدم إطارًا من الكربون. إذا تأكدت هذه التوقعات، فقد تتميز GW-BX5600 بهيكل معزز بألياف الكربون، مما يعزز من متانتها وخفة وزنها، وهي سمة مرغوبة في ساعات G-Shock المصممة للظروف القاسية.

استنادًا إلى التسمية وهيكلية الطراز، من المرجح أن تحتفظ GW-BX5600 بتقنية Tough Solar، التي تحول الضوء إلى طاقة لتشغيل وظائف الساعة، مما يلغي الحاجة إلى استبدال البطارية. كما ستدعم الاتصال عبر البلوتوث، مما يتيح مزامنة الوقت تلقائيًا مع الهاتف الذكي وإدارة وظائف أخرى عبر تطبيق Casio Watches. هذه الميزات تجعل الساعة ضمن فئة الساعات الذكية من G-Shock، مع الحفاظ على التصميم المربع الأيقوني.

تاريخيًا، تشير البادئة “GW-B” إلى طرازات تجمع بين Tough Solar والبلوتوث، وإضافة “X” قد تشير إلى سلسلة فرعية أو إصدار خاص بتصميم مميز، على غرار مجموعات كاسيو السابقة التي ركزت على الأسلوب والمواد المتقدمة.

استنادًا إلى طراز GW-B5600 الحالي، يمكن توقع أن تشمل GW-BX5600 ميزات مثل:

مقاومة الصدمات ومقاومة الماء حتى عمق 200 متر.

Multi-Band 6: ضبط الوقت تلقائيًا عبر إشارات الموجات الراديوية من ست محطات عالمية.

إضاءة LED عالية السطوع مع خاصية التشغيل التلقائي.

وظائف ذكية: مثل ضبط الوقت العالمي (39 مدينة)، مؤقت تنازلي، ساعة توقيت، وخمسة منبهات يومية.

عمر بطارية ممتد: تصل إلى 10 أشهر في الاستخدام العادي بدون تعرض للضوء، و22 شهرًا في وضع توفير الطاقة.

لم تُعلن كاسيو عن موعد إطلاق محدد أو السعر المتوقع لـ GW-BX5600، لكن ظهور الطراز في تسجيلات الشهادات الدولية يشير إلى اقتراب الإطلاق. عادةً، تظهر مثل هذه التسريبات قبل أسابيع من الكشف الرسمي، لذا قد تُصدر كاسيو أو قنوات الأخبار التابعة لجهات خارجية تفاصيل إضافية قريبًا. بالمقارنة، يُباع طراز GW-B5600 حاليًا بسعر يتراوح بين 150 إلى 250 دولارًا (حوالي 21,000 إلى 26,000 ين ياباني)، لكن استخدام ألياف الكربون قد يرفع سعر GW-BX5600 إلى نطاق أعلى، ربما يقترب من 286 دولارًا كما في طراز GW-S5600-1JF الذي يحتوي على ألياف الكربون.

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