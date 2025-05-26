تكنولوجيا: تسريبات تكشف نظام كاميرا رباعي متطور في هاتف Oppo Find X9 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق هاتف Oppo Find X8 Ultra في أبريل الماضي، تظهر تسريبات جديدة تفاصيل حول خليفته Oppo Find X9 Ultra، الذي من المتوقع إطلاقه في مارس 2026. ركزت التسريبات الأخيرة على نظام الكاميرا المتطور لهذا الهاتف.

وفقًا للمعلومات المتداولة، سيحتوي Oppo Find X9 Ultra على نظام كاميرا رباعي يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل (بمستشعر بحجم 1/1.1 بوصة تقريبًا)، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرتين بيرسكوب للتكبير البصري: الأولى بدقة 200 ميجابكسل للتصوير عن قرب مع دعم التصوير الماكرو، والثانية بدقة 50 ميجابكسل للتكبير البصري العالي (يصل إلى 10x).

بالمقارنة مع Oppo Find X8 Ultra الذي يضم أربع كاميرات بدقة 50 ميجابكسل، يمثل هذا التغيير نقلة نوعية في دقة الكاميرا الرئيسية وكاميرا التكبير القريب، مما يعزز قدرات التصوير بشكل كبير.

من المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite 2 القادم من Qualcomm، مع شاشة OLED مسطحة بحجم 6.82 بوصة بدقة “2K+” ومعدل تحديث 120 هرتز. كما سيعمل بنظام التشغيل ColorOS 16 المستند إلى Android 16، والذي سيتم الكشف عنه بين يوليو وسبتمبر 2025.

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