تكنولوجيا: سامسونج جالكسي A57 سوف يأتي بمعالج جديد عن الأصدارات السابقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Samsung هاتف Galaxy A56 في مارس الماضي، والذي يعمل بمعالج Exynos 1580 من إنتاج الشركة. وتشير التسريبات الحديثة إلى أن الجيل القادم، Galaxy A57، سيحمل معالجًا جديدًا هو Exynos 1680 عند إطلاقه، والذي من المتوقع أن يكون في عام 2026.

يحمل معالج Exynos 1680 الرقم الرمزي S5E8865 ورمز Terra. لم تُكشف تفاصيل إضافية عن المعالج حتى الآن، لكن من المرجح أن يستخدم وحدة معالجة رسوميات Xclipse GPU، على غرار الجيل السابق.

مع تبقي وقت طويل حتى الإعلان الرسمي عن Galaxy A57، من المتوقع أن تظهر المزيد من المعلومات حول المعالج الجديد. يُذكر أن معالج Exynos 1580 قدّم تحسينات ملحوظة في الأداء مقارنةً بـ Exynos 1480، ونتوقع أن يوفر Exynos 1680 أداءً أفضل في فئة الهواتف المتوسطة.

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