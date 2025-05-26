تكنولوجيا: Acer تعود رسمياً لسوق الهواتف بإطلاق هاتفي Acer Super ZX وAcer Super ZX Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عادت شركة Acer إلى ساحة الهواتف الذكية بإطلاق هاتفي Acer Super ZX وAcer Super ZX Pro بأسعار تنافسية. تم الإعلان عن الهاتفين في أبريل الماضي مع وعد ببدء البيع بعد 10 أيام، لكن الإطلاق الفعلي استغرق أكثر من شهر. أصبح الهاتفان متاحين للشراء عبر Amazon India اليوم، 26 مايو 2025، بدءًا من الساعة 6 مساءً بتوقيت الهند.

يُعد Acer Super ZX هاتفًا اقتصاديًا يتميز بمعالج Dimensity 6300 وشاشة LCD بحجم 6.7 بوصة بدقة 1080p. يأتي الهاتف بخمسة خيارات للذاكرة العشوائية والتخزين، تبدأ من 4 جيجابايت ذاكرة عشوائية و64 جيجابايت تخزين.

تؤكد Acer أن Super ZX هو الأول في فئته السعرية بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مدعومة بتقنية تحسين الصور بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب شاشة فائقة السطوع وأسرع معالج في هذه الفئة. كما يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 واط.

يتميز Acer Super ZX Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة، ومعالج Dimensity 7400، وذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت. يشترك الهاتف مع الإصدار العادي في الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، بالإضافة إلى نفس البطارية بسعة 5000 مللي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

الأسعار

Acer Super ZX: يبدأ من 8,999 روبية هندية (105 دولار/90 يورو).

Acer Super ZX Pro: يبدأ من 17,999 روبية هندية (210 دولار/185 يورو).

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