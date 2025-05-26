شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كبير علماء Meta AI: الذكاء الاصطناعي جيد لكنه لا يمتلك 4 سمات بشرية رئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزداد الذكاء الاصطناعي مهارةً لدرجة أن الكثير من البشر بدأوا يتساءلون - ويشعرون بقلق حقيقي - عما إذا كان الذكاء الاصطناعي جاهزًا ليحل محلهم، وبينما قد يكون هذا صحيحًا في بعض الحالات.

ويعتقد يان ليكون، كبير علماء ميتا للذكاء الاصطناعي، أن الذكاء الاصطناعي الشبيه بالبشر لم يصل بعد إلى هذه المرحلة، حيث يُعد "ليكون" أحد "الآباء الروحيين الثلاثة للذكاء الاصطناعي" (الاثنان الآخران هما جيفري هينتون ويوشوا بينجيو)، ولذلك فإن رأيه في هذه الأمور يحمل وزنًا كبيرًا.

أحد أسباب اعتقاده أن الذكاء الاصطناعي - حتى مع كل التطورات - لا يستطيع منافسة أشخاص مثلك ومثلي هو أنه لا يزال يفتقر إلى أربع سمات أساسية، يسعى العلماء جاهدين إلى دمج هذه السمات فيه لتحقيق ما يُسمى بالذكاء الاصطناعي متعدد الأغراض - في مصطلحات الذكاء الاصطناعي - ولكن يبدو أنه لا يوجد طريق مختصر للوصول إلى الذكاء البشري والحيواني.

وفقًا لليكون، فإن "فهم العالم المادي، وامتلاك ذاكرة دائمة، والقدرة على التفكير المنطقي، والقدرة على التخطيط، وتخطيط الإجراءات المعقدة، وخاصة التخطيط الهرمي"، هي السمات البشرية الأربع الرئيسية التي تفتقر إليها نماذج الذكاء الاصطناعي، وخاصة نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، حتى الآن، هذا لا يعني أن الشركات (التي تُصنّع هذه النماذج) لم تُفكّر في الأمر، أو أنها لا تُفكّر فيه، لكن جميع المحاولات الحالية لسد الفجوة بين البشر والذكاء الاصطناعي تمحورت حول إضافة ميزات إضافية إلى النماذج الحالية.

وأوضح قائلًا: "لفهم العالم المادي، يُدرّب نظام رؤية منفصل، ثم يُثبّت على نموذج اللغة الكبيرة، أما بالنسبة للذاكرة، كما تعلم، فتستخدم RAG، أو تُثبّت ذاكرة ترابطية فوقه، أو ببساطة تُضخّم نموذجك"، RAG، وهو اختصار لـ "التوليد المُعزّز بالاسترجاع"، هي تقنية ابتكرتها شركة ميتا - وتحديدًا شركة ليكون وشركاه - لتعزيز استجابات نماذج اللغة الكبيرة بالمعرفة الخارجية.

ورفض ليكون "الاختراقات" الحالية، ودعا بدلاً من ذلك إلى نهج بديل يعتمد على ما يُسميه "نماذج قائمة على العالم"، وفي معرض تعريفه لهذا المفهوم بشكل أعمق، قال ليكون: "لديك فكرة عن حالة العالم في اللحظة T، تتخيل إجراءً قد يتخذه، ويتنبأ نموذج العالم بما سيكون عليه العالم بناءً على الإجراء الذي اتخذته"، وبالتالي، فإن التجريد هو مفتاح الذكاء الاصطناعي للتخمين الدقيق للاحتمالات اللانهائية وغير المتوقعة للعالم الحقيقي إذا أراد الوصول إلى ذكاء يُشبه الذكاء البشري.

تستكشف شركة ميتا هذا النهج بنشاط من خلال نموذج يُسمى "V-JEPA"، أُطلق هذا النموذج في فبراير، وهو نموذج غير توليدي يتعلم من خلال التنبؤ بالأجزاء المُقنّعة من مقطع فيديو، الفكرة الأساسية هي عدم التنبؤ على مستوى البكسل، بل تدريب نظام على تشغيل تمثيل تجريدي للفيديو بحيث يمكنك التنبؤ به، ونأمل أن يزيل هذا التمثيل جميع التفاصيل التي لا يمكن التنبؤ بها،" أوضح ليكون، مضيفًا أن الفهم الهرمي أساسي أيضًا لفهم العالم المادي، وهو عنصر أساسي مفقود في أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية.

لطالما آمن ليكون بشدة بأن الذكاء الاصطناعي سيصبح بذكاء البشر، مع أنه توقع أن هذا سيستغرق وقتًا، وقد سبق له أن تحدى أمثال إيلون ماسك الذي قال: "من المرجح أن يصبح الذكاء الاصطناعي أذكى من أي إنسان بحلول عام 2025، وبحلول عام 2029، من المرجح أن يصبح أذكى من جميع البشر مجتمعين"، في الوقت نفسه، حاول ليكون تهدئة مخاوفه بشأن احتمال سيطرة الذكاء الاصطناعي على البشرية، قائلاً: "الذكاء الاصطناعي ليس ظاهرة طبيعية تظهر فجأة وتصبح خطيرة".