شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تُوسّع نطاق نموذج توليد الفيديو Veo 3 ليشمل 71 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسّعت جوجل نطاق الوصول إلى نموذج توليد الفيديو Veo 3 الخاص بها ، حيث أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي في 71 دولة جديدة (بالإضافة إلى الاختبارات الأولية) عبر تطبيق Gemini ونسخة الويب.

وحاليًا، مُولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي متاح فقط لمشتركي Gemini المدفوعين. يُذكر أن Veo 3 قد أُطلق في مؤتمر Google I/O 2025 الأسبوع الماضي، ويأتي مع العديد من التحديثات الجديدة وإمكانية توليد الصوت الأصلي.

Veo 3 متاح الآن في 71 دولة

في منشور على X (المعروف سابقًا باسم تويتر)، أعلن جوش وودوارد، نائب الرئيس في مختبرات جوجل وجيميني، عن توسيع نطاق نموذج Veo 3 للذكاء الاصطناعي ليشمل 71 دولة جديدة، والجدير بالذكر أن الإطلاق الأول لم يشمل دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والهند، وردًا على سؤال أحد المعلقين حول موعد وصول Veo 3 إلى الهند، قال وودوارد: "نعمل على تمكين الهند بأسرع ما يمكن!".

وتشمل بعض الدول التي يُمكنها الوصول إلى النموذج الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، واليابان، وكينيا، وماليزيا، ونيبال، ونيوزيلندا، وباكستان، وسنغافورة، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية، وسريلانكا، والولايات المتحدة، وزيمبابوي.

ويتوفر Veo 3 فقط لمشتركي Google AI Pro (المعروف سابقًا باسم Google One AI Premium) وGoogle AI Ultra، وسيتمكن مشتركو Pro من الوصول إلى نموذج إنشاء الفيديو فقط على إصدار الويب من Gemini، وأوضح وودوارد أن الوصول إلى تطبيق الهاتف المحمول سيتوفر قريبًا.

وفي الوقت الحالي، يحصل مشتركو Pro على حزمة تجريبية من 10 عمليات إنشاء فيديو فقط. لا توجد عمليات تحديث أو رصيد إضافي في هذه الفئة من الاشتراك، من ناحية أخرى، يمكن للمشتركين في باقة Ultra بسعر 249.99 دولارًا أمريكيًا ، استخدام Veo 3 على كلٍّ من تطبيق Gemini للجوال وموقعه الإلكتروني. وذكرت جوجل أن هذه الباقة ستوفر الحد الأقصى للسعر لنموذج الذكاء الاصطناعي والتحديثات اليومية. الرقم نفسه غير معروف حاليًا.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت جوجل أيضًا تطبيق Flow في مؤتمر I/O 2025، وهو تطبيق لصناعة الأفلام يعمل بالذكاء الاصطناعي. سيحصل مشتركو Pro على 10 عمليات إنشاء فيديو شهريًا على Flow، بينما سيحصل مشتركو Ultra على 125 عملية إنشاء فيديو شهريًا.

