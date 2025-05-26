تكنولوجيا: Baseus تكشف عن سماعات MC1 Pro التيتانيوم الجديدة بدعم الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Baseus مؤخرًا عن سماعات Baseus MC1 Pro AI، التي تُعد الجيل التالي لسماعات MC1 التي صدرت العام الماضي. وتتميز هذه السماعات بوظائف إضافية، مثل دعم المساعدات الذكية عبر الأوامر الصوتية، رغم أن هذه الخاصية تُدار على الأرجح من خلال تطبيق وليس مباشرةً عبر السماعات نفسها. كما تدعم السماعات تقنية DeepSeek.

يختلف تصميم سماعات Baseus MC1 Pro عن السماعات التقليدية، حيث تُوضع حول الأذن أو تُثبت عليها ولا تُدخل داخل قناة الأذن.

وتُروج الشركة للسماعات باعتبارها شديدة التحمل، حيث يتحمل هيكلها المصنوع من سبائك التيتانيوم أكثر من 8000 انثناء.

وتحتوي السماعات على أربعة ميكروفونات توفر تقنيات متقدمة تعتمد على الشبكات العصبية لتقليل الضوضاء، كما تدعي Baseus قدرتها على تصفية ضوضاء الرياح حتى سرعة 5 أمتار في الثانية أثناء المكالمات الصوتية.

علاوة على ذلك، تدعم السماعات تقنية LDAC التي تتيح نقل صوت لاسلكي منخفض الفقدان بسرعة تصل إلى 990 كيلوبت في الثانية. ويُقال إن عمر تشغيل السماعات مع حافظة الشحن يصل إلى 40 ساعة في المجمل.

تُطرح سماعات Baseus MC1 Pro حاليًا في السوق الصينية بسعر يعادل حوالي 60 دولارًا، ولا تزال المعلومات حول توفرها عالميًا غير معلنة حتى الآن.

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