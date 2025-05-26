شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ولاية تكساس تستعد لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لأى شخص يقل عمره عن 18 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير عن أن تكساس هى الولاية الأمريكية التالية التي تُطبّق قانونًا على منصات التواصل الاجتماعي، ويحظر مشروع القانون في تكساس استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 18 عامًا، ومن المقرر أن يُصوّت عليه مجلس شيوخ ولاية تكساس، ويُنتظر أن تنتهي الدورة التشريعية للولاية في 2 يونيو، ما يترك أسبوعًا تقريبًا للموافقة عليه من قِبَل مجلس الشيوخ والحاكم.

في وقت سابق من هذا العام، اجتاز مشروع القانون مرحلة لجنة مجلس النواب، ثم صوّت عليه مجلس نواب الولاية لصالحه، وفي حال إقراره سيُلزم مشروع القانون منصات التواصل الاجتماعي بالتحقق من عمر أي شخص يُنشئ حسابًا، تمامًا كما فعلت تكساس عندما أصدرت تشريعًا يُلزم المواقع الإلكترونية التي تستضيف مواد إباحية بتطبيق نظام للتحقق من العمر.

علاوة على ذلك، يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي في تكساس السماح للآباء بحذف حسابات أبنائهم على هذه المنصات، مع منح المنصات مهلة 10 أيام للامتثال للطلب أو مواجهة غرامة من المدعي العام للولاية.

تكساس ليست الهيئة الحاكمة الوحيدة المهتمة بتقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي ، ففي العام الماضي وقّع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، مشروع قانون يحظر تمامًا استخدام أي شخص دون سن الرابعة عشرة لوسائل التواصل الاجتماعي، ويشترط على من تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا الحصول على موافقة الوالدين لإنشاء حساب أو استخدام حساب موجود، والجدير بالذكر أن قانون تكساس المقترح أكثر صرامة من ذلك بكثير.

على نطاق أوسع، قدّم مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لحظر منصات التواصل الاجتماعي على أي شخص دون سن الثالثة عشرة في أبريل 2024 ، وبعد أن علق في مرحلة اللجان، أدلى السيناتوران برايان شاتز (ديمقراطي عن هاواي) وتيد كروز (جمهوري عن تكساس) مؤخرًا بتعليقات تُشير إلى محاولة ثانية محتملة لإقرار هذا القانون.