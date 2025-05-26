شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ملاكمة الروبوتات .. روبوت صينى يسحق منافسه فى الحلبة بلكمات قوية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

أدت الروبوتات الصينية حركات معقدة كالبشر خلال أول مباراة ملاكمة روبوتية بشرية فى العالم، والتى أقيمت فى هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ، وأظهرت الروبوتات مهارات قتالية متنوعة، وسددت لكمات قوية خلال المباراة التى بُثت مباشرة، وأذهلت الروبوتات، التى طورتها شركة يونيترى روبوتيكس، المشاهدين بأداء الروبوتات المبتكرات التى تحاكى البشر فى حلبة الملاكمة.

وأثبت الحدث، الذى حمل عنوان "سلسلة قتال الميكا"، متانة بطارية الروبوتات ومتانة موادها، كما أظهر فعالية آنية فى تنسيق حركة الجسم بالكامل، وقدرات الأطراف العلوية لهذه الابتكارات، بحسب ما ذكر موقع interestingengineering.

شاركت الروبوتات فى سلسلة مباريات الملاكمة، التى كانت على شكل بطولة، تحت إشراف 4 فرق من المشغلين البشريين، واستعرضت الروبوتات قدراتها فى الملاكمة فرديا وجماعيا خلال الحدث.



مباراة ملاكمة الروبوت

وفرت معركة الروبوتات حركات عالية الضغط لاختبار الابتكارات فى سيناريوهات سريعة الوتيرة ومهاراتها الصعبة، ومن المتوقع أيضا أن يعزز هذا الحدث الابتكار فى تقنيات الإدراك والتحكم والتنفيذ فى مجال الروبوتات.

شاركت روبوتات Unitree من الفئة G1 فى الحدث، ونُشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعى تُظهر روبوتات تتبادل اللكمات بإتقان أثناء القتال، ومع ذلك، كانت هناك بعض الحركات التى لم تكن فيها حركات الروبوتات متزامنة بشكل صحيح، فقد شوهدت وهى توجّه اللكمات فى الاتجاه الخاطئ بينما كان الروبوت المنافس يقف فى مكان آخر.

وكشفت التقارير أن مباراة الملاكمة الأولى فاز بها روبوت يرتدى غطاء رأس وردى، بينما كان البطل العام روبوت ثنائى القدمين يرتدى غطاء رأس أسود، وفاز الروبوت ثنائى القدمين بالمسابقة بعد أن هاجم لكمات الخصم القوية، بينما لم يتمكن الروبوت المنافس (ذو غطاء الرأس الأخضر) من الحفاظ على توازنه وسقط على الأرض، وخلال المباراة النهائية، شوهد كلا الروبوتين وهما يتبادلان اللكمات والركلات.

صرح تشين شيون، عضو فريق التسويق فى شركة يونيترى روبوتيكس، لصحيفة جلوبال تايمز، بأن الروبوتات تقاتل بطريقة تعاونية بين الإنسان والآلة، كما أشار إلى أن الروبوتات أظهرت لكمات مستقيمة، ولكمات خطافية، وركلات جانبية، وركلات هوائية دوارة، حتى أنها نهضت من الأرض بعد سقوطها.

قبل الحدث، تم تدريب الروبوتات على جاهزيتها القتالية، إذ اعتقد المطورون أن هذه الابتكارات يجب أن تتمتع بقدرة كافية على التوازن الذاتي، كما اعتقدوا أن حركة الروبوتات وحركاتها يجب أن تكون سلسة ودقيقة بما يكفى للمشاركة فى مباريات الملاكمة.

أظهر روبوت G1، الذى يتميز بتحكم سلس فى الحركة، مهارات بشرية مبهرة أثناء القتال، وصُمم روبوت G1، المجهز بقوة حوسبة متقدمة، من قِبل يونيترى للعمل فى ظروف صعبة، ويبلغ ارتفاع الروبوت 1.32 مترا، ويوفر أيضا مرونة وخفة حركة معززتين.

كما كشف الخبراء أن مباراة الملاكمة تُبرز التقدم الصينى فى مجال الذكاء الاصطناعى والروبوتات، كما يُقدم لمحة عن كيفية تطلب الرياضات القتالية تنسيقا كاملا للجسم، مما يتطلب من المُشغّلين إتقان القدرة على التحكم عن بُعد مع تكتيكات تعديل سريعة للاستجابة لتحركات الخصوم فى سيناريوهات القتال.