شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استقرار سعر بيتكوين عند 110 ألف دولار أمريكي بعد بلوغه أعلى مستوى تاريخي جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوز سعر بيتكوين أعلى مستوى تاريخي جديد (ATH) متجاوزًا 111,500 دولار أمريكي الأسبوع الماضي، ومع تراجع زخم السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع، استقر سعر العملة المشفرة حول مستوى 110,000 دولار أمريكي

واليوم الإثنين، 26 مايو، سجل بيتكوين ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.30%، ليتداول عند 110,200 دولارًا أمريكيًا في البورصات العالمية.

ورغم تهديدات التعريفات الجمركية، يواصل المستثمرون شراء البيتكوين مع انخفاض أرصدة العملات بسرعة كبيرة، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تدفقات تجاوزت 2.75 مليار دولار أمريكي خلال الأسبوع الماضي، مما يشير إلى ثقة كبيرة بينهم، لذلك، مع ارتفاع الطلب وتقلص العرض، لا تزال توقعات سعر البيتكوين إيجابية للغاية، وفقًا لفريق أبحاث CoinDCX لموقع Gadgets 360.

سجل الإيثر ارتفاعًا في السعر بنسبة 2.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر الإيثريوم (ETH) يُتداول عند 2,575 دولارات أمريكية على المنصات العالمية، وفقًا لموقع CoinMarketCap.

صرح هيمانشو ماراديا، المؤسس والرئيس التنفيذي لبورصة CIFDAQ: "تشهد عملة الإيثريوم عودة قوية، حيث ارتفع سعرها بنسبة 38% عن أدنى مستوياتها في أبريل. وهذا يُشير إلى مؤشرات مبكرة على عودة التدفقات الاستثمارية. تقترب ربحية حاملي العملات قصيرة الأجل من 100%، مما يشير إلى نمو نشاط المكاتب الاحترافية أكثر من زخم البيع بالتجزئة".

أظهر مؤشر Gadgets 360 لتتبع أسعار العملات المشفرة تحقيق غالبية العملات البديلة أرباحًا يوم الاثنين، ومن بين هذه العملات: ريبل، وبينانس كوين، وكاردانو، وترون، وأفالانش، وستيلر، كما شهدت أسعار ليو، وبولكادوت، ويونيسواب، وكرونوس، وكوزموس، وأيوتا، وبوليغون ارتفاعًا طفيفًا.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 1.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. ووفقًا لموقع CoinMarketCap، تبلغ القيمة السوقية للقطاع حاليًا 3.44 تريليون دولار أمريكي.

على الرغم من اضطرابات التعريفات الجمركية، أظهر قطاع العملات البديلة مرونة، حيث ارتفعت عملة HYPE بنسبة 30%، وسجلت عملتا AAVE وXMR مكاسب أسبوعية كبيرة. يُبرز هذا التباين تنامي نضج وثقة المستثمرين في بعض العملات البديلة.

في غضون ذلك، تكبد عدد قليل من العملات البديلة خسائر يوم الاثنين، بما في ذلك Tether وSolana وDogecoin وChainlink وMonero وLitecoin.