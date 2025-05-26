شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمريكا تُطلق أقوى ليزر في العالم.. أكثر سطوعًا بـ 100 مرة من الطاقة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منشأة ليزر متطورة تُدعى ZEUS فى جامعة ميشيغان إلى مستوى رائد من الطاقة، حيث ولّدت نبضة ضوئية قصيرة بناتج يتجاوز استهلاك العالم للكهرباء بمائة ضعف، حيث سجّلت منشأة الليزر القوية هذه رقمًا قياسيًا أمريكيًا جديدا بتحقيقها 2 بيتا واط (2 كوادريليون واط) من ذروة الطاقة، أى ما يُقارب ضعف قدرة أقرب منافسيها.

ومن المثير للاهتمام أن قوة الليزر الهائلة لم تدم سوى 25 كوينتيليون من الثانية، ومع ذلك، فى تلك اللحظة العابرة، يُمكن لهذه المنشأة أن تُطلق العنان لاكتشافات علمية عميقة، وقال كارل كروشيلنيك، مدير مركز جيرارد مورو لعلوم البصريات فائقة السرعة: "يُمثل هذا الإنجاز بداية تجارب تُدخل مجالا جديدا فى علوم المجال العالى الأمريكية"، بحسب ما ذكره موقع interesting engineering.



اختبارات الليزر

يعمل نظام نبضات الليزر فائقة القصر المكافئ لزيتا وات (ZEUS)، بحجم صالة الألعاب الرياضية المدرسية، انطلاقا من مركز جيرارد مورو لعلوم البصريات فائقة السرعة، وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن جدران المنشأة مبطنة بدروع خرسانية بسمك 60 سم (24 بوصة) لاحتواء الإشعاع.

يُقال إن ليزر ZEUS هو خليفة نظام HERCULES، الذى بلغت قدرته القصوى 300 تيراواط، وبصفته ليزرا نبضيا، يُطلق ZEUS انفجارات قصيرة للغاية، مدتها بضعة أجزاء من كوينتيليون من الثانية فقط.

وستتيح طاقة الليزر القوية والمركزة للغاية للخبراء استكشاف ميكانيكا الكم الأساسية، ومحاكاة الأحداث الكونية، وغير ذلك الكثير، ويتضمن نهج الليزر المبتكر خلية غاز أطول مليئة بالهيليوم.