تكنولوجيا: Honor تطلق Pad 10 بشاشة 12.1 بوصة ومعالج Snapdragon 7 Gen 3 وبطارية ضخمة بسعة 10,100 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بينما حظي هاتفا Honor 400 وHonor 400 Pro باهتمام واسع وضجة إعلامية كبيرة، جاء إطلاق جهاز Honor Pad 10 بهدوء نسبي، دون الكثير من الترويج.

وقد تم الإعلان عن الجهاز اللوحي الجديد في عدد من الأسواق، منها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وماليزيا، ليكون خليفة لجهاز Honor Pad 9 الذي أُطلق في ديسمبر 2023.

رغم اسمه، فإن Honor Pad 10 يأتي بشاشة كبيرة قياس 12.1 إنش من نوع LCD، وهي نفس الشاشة المستخدمة في الجيل السابق، بدقة 2560 × 1600 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، ودعم لمجموعة ألوان DCI-P3 وتقنية HDR10، مع استجابة جيدة حتى مع الأيدي المبللة.

كما يحتوي على مجموعة من ميزات حماية العين مثل التعتيم الديناميكي، ووضع الشاشة الليلي الموجه للساعة البيولوجية، والتعتيم عبر DC، وتقليل الضوء الأزرق على مستوى العتاد.

من حيث الأداء، يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 7 Gen 3، والذي يُعد ترقية ملحوظة مقارنة بـSnapdragon 6 Gen 1 المستخدم في Honor Pad 9. ويُطرح الجهاز بتكوين واحد فقط يحتوي على 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من التخزين.

وفيما يخص الكاميرات، يأتي Honor Pad 10 بكاميرا بدقة 8 ميجابكسل في الأمام والخلف، بينما تُوفّر النسخة الصينية منه كاميرتين أماميتين.

يحتوي الجهاز أيضًا على ستة مكبرات صوت، لكنه يفتقر إلى منفذ سماعة الرأس. ويدعم تقنيات اتصال متقدمة مثل Bluetooth 5.3 وWi-Fi 6، بالإضافة إلى دعم ترميز LDAC وaptX وaptX HD.

ورغم أن الشاشة لم تتغير عن الجيل السابق، فقد زادت Honor سعة البطارية من 8300 مللي أمبير إلى 10,100 مللي أمبير، مع الحفاظ على جسم أنحف. ومع ذلك، ما تزال سرعة الشحن القصوى عند 35 واط، مع توفير شاحن داخل العلبة في بعض المناطق.

يعمل الجهاز بنظام MagicOS 9 المبني على Android 15، ويُقدّم مزايا قائمة على الذكاء الاصطناعي مثل ميزة “المزامنة الصوتية بالذكاء الاصطناعي” التي تتيح تسجيل الملاحظات وكتابتها في نفس الوقت، بالإضافة إلى مساعد ملاحظات ذكي يُلخص الاجتماعات والدروس والمحادثات. ويدعم الجهاز القلم ولوحة مفاتيح اختيارية، ما يجعله مناسبًا للإنتاجية.

يتوفر Honor Pad 10 بلونين: الأزرق السماوي والرمادي، ويُطرح بأسعار مختلفة حسب السوق. في فرنسا، يُباع بسعر 399 يورو مع هدية عبارة عن قسيمة خصم بقيمة 50 يورو وقلم مجاني بقيمة 49.90 يورو. أما في ألمانيا، فيبلغ سعره 349.90 يورو ويأتي أيضًا مع قلم مجاني، مع عرض مؤقت ينخفض فيه السعر إلى 329.90 يورو.

وفي إيطاليا، يبلغ السعر 349.90 يورو دون هدايا، ولكن يمكن شراء القلم ولوحة المفاتيح معًا بسعر رمزي 0.90 يورو فقط. وفي ماليزيا، يبلغ سعره 1499 رينجيت ماليزي، ويتضمن العرض سماعات Honor Choice ولوحة مفاتيح ذكية وقلم كهدية مجانية.

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