تكنولوجيا: اختبارات Lenovo Legion Go S على SteamOS وWindows تكشف قيود جهاز Xbox المحمول المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت متاجر التجزئة بشحن جهاز Lenovo Legion Go S بنظام SteamOS، بينما أصبح بإمكان المستخدمين تثبيت نظام Valve على أي جهاز محمول غير Steam Deck.

وقد أجرى اليوتيوبر الشهير Dave2D مؤخرًا اختبارات مقارنة بين أداء الجهاز بنظامي Windows وSteamOS، وأظهرت النتائج فوارق كبيرة تُفسر رغبة البعض في أن تتخلى مايكروسوفت عن نظامها في حال إطلاق جهاز Xbox محمول.

أبرز الفروقات كانت في أداء الألعاب واستهلاك البطارية. فقد قدّمت SteamOS معدلات إطارات أعلى في ألعاب مثل Cyberpunk 2077 وDoom Eternal وThe Witcher 3، بينما تفوقت أيضًا بوضوح في عمر البطارية، حيث استمر الجهاز لفترة تزيد على الضعف مقارنة بنظام Windows.

رغم الشائعات عن تعاون مايكروسوفت مع Asus لتطوير جهاز Xbox محمول بنظام Windows وواجهة استخدام جديدة ضمن مشروع “Kennan”، إلا أن هذه الأجهزة قد تُعاني من نفس قيود Legion Go S العامل بنظام Windows. حتى إزالة التطبيقات غير الضرورية لا يعوّض كفاءة SteamOS.

من جهة أخرى، لاحظ Dave2D أن نسخة SteamOS من الجهاز تعمل بشكل أكثر استقرارًا في وضع السكون والتشغيل، إضافة إلى أن سعرها أقل، حيث تُباع بـ599.99 دولار مقارنة بـ729.99 دولار لنسخة Windows، التي تضيف تكلفة ترخيص النظام رغم امتلاكها ضعف الذاكرة.

أخيرًا، ظهرت مؤخرًا مؤشرات على احتمالية استخدام مايكروسوفت لمعالجات Arm في أجهزة Xbox مستقبلية، لكن من المرجّح أن تواصل اعتماد معالجات AMD Ryzen، وسط نقاشات عن نسخة أقل استهلاكًا للطاقة.

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