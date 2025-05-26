تكنولوجيا: Anthropic تكشف عن نماذج Claude 4 بذكاء متقدم وتحذيرات من خطورة محتملة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Anthropic عن إصدار نموذجين جديدين من الذكاء الاصطناعي هما Claude Opus 4 وClaude Sonnet 4، وذلك مع تحسينات ملحوظة في الدقة والقدرات والأداء العام.

يُعد Claude Opus 4 النموذج الأذكى لدى الشركة حتى الآن، إذ يستطيع التعامل مع المشكلات المعقدة والصعبة لساعات متواصلة دون توقف.

وقد أفاد بعض المستخدمين الأوائل بأن النموذج عمل على مهام برمجية بمفرده لمدة سبع ساعات، مع قدرة أفضل على تذكّر المُدخلات والنتائج لتقديم إجابات أكثر دقة. أما نموذج Sonnet 4، فيستهدف الاستخدامات العامة ويتميز بسرعة الرد على الأسئلة الروتينية، مما يجعله مثاليًا للمهام اليومية.

وقد شهد النموذجان تحسينًا ملحوظًا في دقة البرمجة، ما يعزز قدرة المطورين على إنشاء تطبيقات حديثة بسهولة أكبر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنموذجين أداء مهام تحليل البيانات من خلال كتابة أكواد Python لتحليل وتصور مجموعات البيانات بشكل فعال.

ولتمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من قدرات Claude، أُضيفت ميزات جديدة في واجهة البرمجة (API)، تسمح بتخصيص التطبيقات ودمج الذكاء الاصطناعي فيها لتحسين تحليل البيانات الوظيفية.

كما أطلقت الشركة أداة “Claude Code”، التي تتيح للنموذج العمل داخل بيئات التطوير الشائعة مثل VS Code وJetBrains، ما يساعد المطورين على تحسين جودة الكود وسرعة الإنتاج.

من ناحية الأمان، فعّلت Anthropic مستوى الحماية الثالث (ASL-3) لنموذج Claude Opus 4، كإجراء احترازي، نظرًا لعدم استبعاد الشركة لاحتمال أن يُستخدم الذكاء الاصطناعي بطرق خطرة.

وتشمل هذه المخاوف إمكانية اختراق النموذج (jailbreak) واستخدامه في تطوير أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية (CBRN).

أما من يرغب في تجربة فوائد Claude في بيئة العمل، فيمكنه استخدام أدوات مثل Plaude Note أو NotePin لتلخيص وتفريغ محتوى الاجتماعات والدروس تلقائيًا. كما يمكن لمن يعملون عن بُعد استخدام تطبيق Anthropic على الحاسب أو الهاتف للتفاعل مع Claude بسهولة.

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