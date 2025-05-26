تكنولوجيا: أداء مخيب لهاتف Galaxy Z Flip 7 بمعالج Exynos 2500 في أول اختبار على Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد وقت قصير من ظهور هاتف Galaxy Z Flip FE على منصة Geekbench وهو يعمل بمعالج Exynos 2400، تبعه الآن الهاتف الأساسي Galaxy Z Flip 7، ولكن هذه المرة مدعومًا بالمعالج الأحدث Exynos 2500.

ورغم الترقية الظاهرة في شريحة المعالجة، إلا أن الأداء جاء مخيبًا للآمال، حتى عند مقارنته بإصدار سابق من نفس المعالج.

في اختبارات Geekbench 6.4، سجّل Galaxy Z Flip 7 (رقم الطراز SM-F766U) 2,012 نقطة في اختبار النواة الواحدة، و7,563 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة.

للمقارنة، حقق نفس المعالج العام الماضي 2,359 و8,141 نقطة على التوالي، وذلك عند اختباره على نموذج أولي لهاتف Galaxy S25+.

ومع ذلك، يجدر بالذكر أن كلا المعالجين المستخدمين في هذه الاختبارات هما عينات هندسية، أي أنه لم يتم تزويدهما بعد بالدعم البرمجي الكامل الذي قد يحسّن الأداء النهائي.

تشير نتائج Geekbench الحالية بشكل غير مباشر إلى أن سامسونج ربما ضحت بجزء من الأداء من أجل تحسين معدلات الإنتاج على معمارية 3 نانومتر الجديدة. فقد تراجع الأداء بنسبة 14% في اختبار النواة الواحدة، وبنسبة 7% في اختبار الأنوية المتعددة، مقارنة بالإصدار السابق من المعالج ذاته.

وتُبرز هذه النتائج الضعيفة الهوة المتزايدة بين معالجات Exynos من جهة، ونظيراتها من Snapdragon وMediaTek من جهة أخرى.

الجدير بالذكر أن العينة المستخدمة في Galaxy Z Flip 7 تحمل نفس مواصفات المعالج السابقة، حيث تأتي بنواة رئيسية بسرعة 3.3 غيغاهرتز، ونواتين للأداء العالي بسرعة 2.75 غيغاهرتز، وخمس نوى أخرى بسرعة 2.36 غيغاهرتز، بالإضافة إلى نواتين للكفاءة بسرعة 1.80 غيغاهرتز، وجميعها مبنية على بنية Arm v8 القديمة.

كما زُوّد الهاتف بـ 12 غيغابايت من الذاكرة العشوائية (RAM) ومعالج رسوميات من نوع Xclipse 950.

ورغم أن الأداء هو مصدر الإحباط الرئيسي، إلا أن القلق الأكبر يتمثل في كفاءة استهلاك الطاقة، خاصةً أن الترقية المتوقعة في بطارية Flip 7 قد تصبح بلا جدوى إذا استمر المعالج في استنزاف الطاقة بهذا الشكل.

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