تكنولوجيا: هاتف Vivo T4 Ultra ينافس الهواتف الرائدة بكاميرا أساسية من فئة X200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق هاتف Vivo T3 Ultra في شهر سبتمبر الماضي كهاتف متوسط المواصفات، وجاء بشاشة AMOLED قياس 6.78 بوصة، ومعالج Dimensity 9200+، وكاميرتين خلفيتين بدقة 50 و8 ميجابكسل، وبطارية ضخمة بسعة 5500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط.

أما الآن، فقد ظهرت تسريبات جديدة تكشف عن أبرز مواصفات خليفته المرتقب، Vivo T4 Ultra. وبحسب المسرّب المعروف Yogesh Brar عبر منصة X، من المتوقع أن يأتي Vivo T4 Ultra بشاشة pOLED قياس 6.67 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ما يشير إلى تجربة مشاهدة سلسة ومميزة.

ومن ناحية الأداء، سيعتمد الهاتف على معالج من سلسلة Dimensity 9300، وهي معالجات رائدة كشفت عنها شركة MediaTek في أواخر عام 2023، تلاها إصدار محسّن بترددات أعلى تحت اسم Dimensity 9300+ في 2024.

أما في ما يتعلق بالكاميرا، فتُشير التسريبات إلى أن الهاتف سيزوّد بمستشعر Sony IMX921 بدقة 50 ميجابكسل، وهو نفس المستشعر الذي استخدمته Vivo في هاتفها الرائد X200 والموجه لعشاق التصوير.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يحتوي الجهاز على كاميرا بيريسكوبية أخرى بدقة 50 ميجابكسل، مما يعزز قدراته في التقريب البصري والتصوير البعيد.

بالنسبة للبطارية، لم تكشف التسريبات عن سعتها بعد، لكنها تؤكد أن الهاتف سيدعم الشحن السريع بقدرة 90 واط، ما يمثل تطورًا ملحوظًا مقارنة بالجيل السابق. ووفقًا للمصدر نفسه، من المرتقب أن يُطلق الهاتف في أوائل يونيو.

جدير بالذكر أن Vivo T3 Ultra طُرح في الهند بسعر يبدأ من 31,999 روبية هندية، أي ما يعادل تقريبًا 375 دولارًا أمريكيًا، لذلك من المتوقع أن يأتي T4 Ultra بسعر مماثل. ومع ذلك، لم تؤكد الشركة رسميًا أي من هذه المعلومات حتى الآن، لذا يُنصح بالتعامل مع هذه التسريبات بحذر.

المصدر