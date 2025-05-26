شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد ألعاب الفيديو للأسبوع الماضى..أبرز ما تم الكشف عنه لعشاق الفيديو جيمز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الأسبوع الماضى العديد من الأحداث في عالم صناعة العاب الفيديو والتى تستهدف إرضاء عشاق الفيديو جيمز، وفيما يلى نعرض أبرز الألعاب التى تم الكشف عنها، إضافة إلى مجموعة من الألعاب التى من المنتظر طرحها خلال الأسبوع الجارى، وأبرز الإعلانات التى تم الكشف عنها كما يلى:

دار نشر مستقلة تدخل عالم النسخ الفيزيائية أعلنت دار النشر Lost in Cult عن توسعها في سوق الألعاب الفيزيائية من خلال علامة تجارية جديدة تحمل اسم Editions، تركز هذه المبادرة على الحفاظ على الألعاب كمحتوى قابل للتشغيل دون الحاجة لتحديثات أو اتصال بالإنترنت، كما تتعاون Editions مع فريق Does it Play، لضمان قابلية اللعب الكاملة لكل إصدار.

الإصدارات الأولى تشمل ألعاباً مميزة مثل Immortality وThank Goodness You’re Here، إلى جانب لعبة الرعب القصصية The Excavation of Hob’s Barrow، ستُطرح إصدارات فاخرة تحتوي على غلاف خاص وكتيب مقالات وملصقات، بالإضافة إلى نسخ للبيع بالتجزئة.

أبرز ما جاء في عرض Six One Indie شهد هذا الأسبوع أيضاً عرض Six One Indie الذي استعرض عدداً من الألعاب المستقلة المنتظرة، أبرز ما جاء فيه إعلان عن صدور موسيقى لعبة 1000xResist على أسطوانات الفينيل في أكتوبر، مع فتح باب الطلب المسبق، كما خَتم العرض بالكشف عن لعبة Dinoblade، وهي لعبة تقمّص أدوار مليئة بالأكشن حيث تتسلّح الديناصورات بسيوف ضخمة، ومن المتوقع أن تثير الكثير من الحماس.

وقد أعلنت الجهة المنظمة للعرض عن تأسيس Six One Indie Publishing، وهي دار نشر جديدة مخصصة لدعم مطوري الألعاب المستقلة.

عروض جديدة قادمة لعشاق الألغاز والجواسيس تستعد ساحة الألعاب لعروض أخرى في الفترة المقبلة تزامناً مع اقتراب مهرجان ألعاب الصيف، من بينها Thinky Direct، عرض مخصص لألعاب الألغاز والذكاء، يُبث مباشرة في 29 مايو الساعة 1 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، كما بدأ مهرجان Spy Video Game Rendezvous على منصة Steam، ويتضمن ألعاب تجسس متعددة الأنواع، منها مجموعة I Expect You To Die الخاصة بالواقع الافتراضي.

ألعاب جديدة تستحق التجربة هذا الأسبوع Deliver At All Costs: لعبة أكشن مجانية على Epic Games حتى 29 مايو، تدور أحداثها في خمسينيات القرن الماضي حيث تلعب دور ساعي بريد يتحدى المخاطر لإيصال الطرود، متوفرة أيضاً على Steam، PS5 وXbox Series X/S.

Maniac: لعبة فوضوية بطابع مشابه لألعاب GTA القديمة، أصبحت متاحة الآن على Switch، PS5، وXbox Series بعد عام من إطلاقها على Steam، بسعر 5 دولارات فقط.

Lynked: Banner of the Spark: لعبة تعاونية بألوان زاهية خرجت من مرحلة الوصول المبكر، وتمزج بين الأكشن وبناء المدن، متوفرة على Steam، PS5، وXbox Series.

Tales of Seikyu: لعبة محاكاة حياة خيالية بتصميم يوكاي ياباني، مع إمكانية التحول إلى كائنات مثل السلايم أو القنطور، متاحة الآن بنسخة الوصول المبكر على Steam.

Bonaparte - A Mechanized Revolution: لعشاق الاستراتيجيات والتاريخ البديل، تتحكم في وحدات ميكانيكية ضخمة في معركة مستقبلية على أراضي فرنسا، متوفرة على Steam,

Chrono Odyssey: لعبة MMO مرعبة من Kakao Games، جذبت أكثر من 400,000 لاعب للتسجيل المسبق، تبدأ نسختها التجريبية في يونيو، وستظهر ضمن عرض Summer Game Fest Live في 6 يونيو.

To a T: من مبتكر Katamari Damacy، لعبة محاكاة حياة غريبة تدور حول مراهق عالق في وضعية T، بمساعدة كلب لطيف، تصدر في 28 مايو على Game Pass، PS5، Xbox، وPC.

The Wandering Village: لعبة بناء مدن على ظهر كائن عملاق، ستخرج من الوصول المبكر في 17 يوليو وتتوفر على جميع المنصات الكبرى.

Teardown - The Greenwash Gambit: توسعة جديدة للعبة السرقة والتدمير الفيزيائي Teardown، تنقلك إلى الفضاء، تصدر في 24 يونيو مقابل 8 دولارات.

Artis Impact: لعبة RPG برسوم بكسلية من مطور ماليزي مستقل، تدور في عالم متهالك تحكمه ذكاءات اصطناعية خارجة عن السيطرة، نسخة العرض متوفرة الآن، واللعبة الكاملة تصل إلى Steam في 7 أغسطس.