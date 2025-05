تكنولوجيا: حصاد ألعاب الفيديو للأسبوع الماضى..أبرز ما تم الكشف عنه لعشاق الفيديو جيمز

القاهرة - سامية سيد - شهد الأسبوع الماضى العديد من الأحداث في عالم صناعة العاب الفيديو والتى تستهدف إرضاء عشاق الفيديو جيمز، وفيما يلى نعرض أبرز الألعاب التى تم الكشف عنها، إضافة إلى مجموعة من الألعاب التى من المنتظر طرحها خلال الأسبوع الجارى، وأبرز الإعلانات التى تم الكشف عنها كما يلى:

دار نشر مستقلة تدخل عالم النسخ الفيزيائية

أعلنت دار النشر Lost in Cult عن توسعها في سوق الألعاب الفيزيائية من خلال علامة تجارية جديدة تحمل اسم Editions، تركز هذه المبادرة على الحفاظ على الألعاب كمحتوى قابل للتشغيل دون الحاجة لتحديثات أو اتصال بالإنترنت، كما تتعاون Editions مع فريق Does it Play، لضمان قابلية اللعب الكاملة لكل إصدار.