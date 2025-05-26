تكنولوجيا: توقعات ايجابية لشرائح Xring O1 من شاومي سريع وموفر للطاقة مع مكونات مخصصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي هذا الأسبوع عن معالجها الرائد الجديد Xring O1، المصمم داخليًا للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والذي يظهر لأول مرة في هاتف Xiaomi 15S Pro وجهاز Xiaomi Pad 7 Ultra. رغم الشكوك حول مدى مساهمة شاومي في تصميم الشريحة، خاصة أنها تعتمد على أنوية CPU وGPU قياسية من ARM، إلا أن تحليلًا معمقًا أجرته Geekerwan كشف أن Xring O1 هي شريحة مخصصة بشكل كبير، تحمل بصمة شاومي الابتكارية.

صُنعت شريحة Xring O1 باستخدام تقنية TSMC N3E، وهي نفس العقدة المستخدمة في معالج MediaTek Dimensity 9400. وعلى الرغم من تشابه بعض المكونات، مثل أنوية Cortex-X925 للمعالج وImmortalis-G925 للرسوميات، فإن تصميم شاومي يتميز باختلافات جوهرية.

تتضمن الشريحة نواتين رئيسيتين من نوع Cortex-X925، بدلاً من نواة واحدة كما في معالجات أخرى. كما تخطت شاومي أنوية Cortex-X4 واختارت مجموعتين مختلفتين من أنوية Cortex-A725: أربع أنوية مخصصة للأداء العالي ونواتين محسنتين للكفاءة الطاقية، إلى جانب نواتين من نوع Cortex-A520 كاحتياطي.

تُعد أنوية Cortex-A725 عنصرًا مميزًا في تصميم Xring O1. تُظهر صورة القالب (die shot) أن النواتين المحسنتين للكفاءة (بسرعة 1.9 جيجاهرتز) تختلفان ماديًا عن الأنوية الأربع عالية الأداء (بسرعة 3.4 جيجاهرتز)، حيث تتمتع بحجم أكبر قليلاً. هذا التصميم يتيح للشريحة التبديل بين الأنوية بناءً على متطلبات الأداء، مما يقلل من استهلاك الطاقة. تتسم أنوية A725 الموفرة للطاقة بكفاءة عالية لدرجة أن أنوية A520 قد تكون غير ضرورية في بعض السيناريوهات.

تُظهر النتائج أن Xring O1 تتفوق على Dimensity 9400 في أداء المعالج المركزي وكفاءة استهلاك الطاقة، مما يضعها في منافسة وثيقة مع Snapdragon 8 Elite من كوالكوم، رغم أنها لا تصل تمامًا إلى مستواه. بحجم 109 مم²، تُعد الشريحة صغيرة نسبيًا، مشابهة لحجم Apple A18 Pro، لكنها تستخدم مودم خارجي (MediaTek T800)، على عكس Dimensity 9400 وSnapdragon 8 Elite اللذين يدمجان المودم داخليًا، مما يؤثر على الحجم والكفاءة.

اختارت شاومي نهجًا غير تقليدي في إدارة الذاكرة على الشريحة، حيث تخلت عن ذاكرة التخزين المؤقت على مستوى النظام (SLC) المستخدمة في معظم المعالجات الحديثة. بدلاً من ذلك، زُودت Xring O1 بذاكرة تخزين مؤقت وفيرة: 16 ميجابايت L3 مشتركة بين جميع الأنوية العشر، و2 ميجابايت L2 لكل نواة X925، و1 ميجابايت L2 لكل نواة A725. كما حصلت وحدة معالجة الرسوميات على 4 ميجابايت من الذاكرة المؤقتة، بينما حصلت وحدة المعالجة العصبية (NPU) على 10 ميجابايت، مما يعكس حجمها الكبير على القالب.

تتميز وحدة المعالجة العصبية (NPU) سداسية النواة في Xring O1 بأنها تصميم خاص بشاومي، وليست من ARM، وتحتل مساحة تقارب مساحة المعالج المركزي. كما طورت شاومي وحدة معالجة الصور (ISP) من الجيل الرابع، والتي كانت تُستخدم سابقًا كشريحة منفصلة في هواتف شاومي الرائدة. دمج هذه الوحدة في الشريحة الرئيسية يعزز من كفاءة معالجة الصور والفيديو.

تعتمد Xring O1 على وحدة رسوميات Immortalis-G925 سداسية عشرة النواة من ARM، وهي أكبر من الوحدة ذات الـ 12 نواة في Dimensity 9400. ورغم أدائها السريع، تشير تحليلات Geekerwan إلى أن غياب ذاكرة SLC قد أثر سلبًا على كفاءة استهلاك الطاقة لوحدة الرسوميات عند الأداء الأقصى. ومع ذلك، بفضل كفاءة المعالج المركزي وقلة الحاجة لتشغيل وحدة الرسوميات بكامل طاقتها في الألعاب، تُظهر الشريحة كفاءة جيدة في اختبارات الألعاب الواقعية. تظل هذه النقطة مجالًا يحتاج إلى تحسين في التصميمات المستقبلية.

يؤثر استخدام مودم خارجي (MediaTek T800) على كفاءة استهلاك الطاقة، خاصة في وضع الاستعداد، مما يؤثر على عمر بطارية Xiaomi 15S Pro. هذا التحدي واجهته أبل سابقًا، مما دفعها لتطوير مودم 5G مدمج في سلسلة iPhone 16. شاومي بدأت خطواتها الأولى في هذا المجال بإطلاق مودم 4G مع شريحة Xring T1 المستخدمة في ساعة Xiaomi Watch S4. تطوير مودم 5G يُعد تحديًا أكبر، لكنه سيُمثل خطوة مهمة نحو التكامل العمودي لشاومي.

تُظهر شريحة Xring O1 قدرة شاومي على تقديم معالج مخصص ينافس كبرى الشركات في السوق. بفضل تصميمها المبتكر للأنوية، ذاكرة التخزين المؤقت الوفيرة، ووحدات NPU وISP المخصصة، تقدم الشريحة أداءً قويًا وكفاءة طاقة متميزة. رغم بعض التحديات، مثل كفاءة وحدة الرسوميات والمودم الخارجي، تُعد Xring O1 إنجازًا يعزز مكانة شاومي كلاعب رئيسي في صناعة المعالجات. لمزيد من التفاصيل حول تصميم الشريحة وأدائها، يمكن مشاهدة تحليل Geekerwan المعمق.

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