تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق النسخة التجريبية الأولى من One UI 8 قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من أن سامسونج لم تكمل بعد طرح التحديث المستقر لـ One UI 7 المستند إلى Android 15، والذي واجه بعض التحديات، تلوح في الأفق أخبار واعدة حول واجهة One UI 8. تشير تسريبات حديثة إلى أن الشركة الكورية قد تُعلن قريبًا عن برنامج One UI 8 التجريبي المستند إلى نظام Android 16.

في الأسبوع الماضي، أعلنت سامسونج أن واجهة One UI 8 ستصل “هذا الصيف”، مما أثار توقعات بتقدم سريع في جدول التحديثات. والآن، عززت الشركة هذه التوقعات من خلال عرض إشعار في تطبيق Samsung Members يُشير إلى برنامج One UI 8 التجريبي. يُطلب من المستخدمين النقر على الإشعار للتسجيل في البرنامج بمجرد إطلاقه رسميًا، وهو ما يُنبئ بقرب الإعلان عن التفاصيل.

ظهر هذا الإشعار في عدة دول، بما في ذلك كوريا الجنوبية، مما يعكس نية سامسونج إشراك قاعدة واسعة من المستخدمين في البرنامج التجريبي. هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية سامسونج المعتادة في اختبار التحديثات الرئيسية عبر برامج تجريبية قبل الطرح المستقر، مما يتيح للشركة تلقي تعليقات المستخدمين وتحسين الأداء.

على الرغم من عدم الكشف عن ميزات محددة لواجهة One UI 8 حتى الآن، من المتوقع أن تجلب تحسينات تدريجية على واجهة One UI 7، مع التركيز على:

ترقيات أمنية: استنادًا إلى ميزات Android 16، مثل تعزيزات الحماية ضد البرمجيات الخبيثة.

تحسينات الأداء: بما في ذلك دعم أفضل لتقنيات مثل النطاق العريض للغاية (UWB).

ميزات ذكاء اصطناعي محسنة: استكمالًا لميزات Galaxy AI مثل Note Assist وCall Assist.

تحديثات حية (Live Updates): لتوفير تجربة أكثر سلاسة على الأجهزة المدعومة.

