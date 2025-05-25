تكنولوجيا: جهاز Onn 4K Plus يتفوق على Google TV Streamer 4K وOnn 4K Pro في اختبارات الأداء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق مؤخرًا جهاز البث الجديد Onn 4K Plus، الذي وصل إلى المتاجر منذ عدة أسابيع. ومثل غيره من طرازات سلسلة Onn، يتميز الجهاز بأداء يفوق توقعاته.

اختبرت AFTVnews جهاز Onn 4K Plus ووجدته يقدم أداءً ممتازًا بفضل المعالج الجديد Amlogic S905X5M الذي يعمل به.

حقق الجهاز في اختبارات Geekbench درجات 1,146 في اختبار النواة الواحدة و3,131 في اختبار تعدد الأنوية، وهي نتائج تفوق معظم الأجهزة الحديثة، باستثناء Fire TV Cube 3 و Fire TV Cube 2 من أمازون.

ومن المثير للاهتمام أن Onn 4K Plus تفوق أيضًا على شقيقه الأكبر Onn 4K Pro، الذي يصنف أعلى منه في التشكيلة. فقد سجل Onn 4K Pro درجات 833 و2,050 في نفس الاختبارات على التوالي.

بينما يقع جهاز Google TV Streamer 4K بينهما، محققًا درجات 917 و2,527 في اختبارات النواة الواحدة وتعدد الأنوية.

تشير هذه الأرقام بوضوح إلى أن Onn 4K Plus هو بطل من حيث السعر مقابل الأداء، خاصةً مع سعره المنخفض الذي يبلغ 30 دولارًا فقط، مقارنة بسعر Onn 4K Pro الذي يصل إلى 50 دولارًا وسعر Google TV Streamer 4K المرتفع الذي يبلغ 100 دولار.

وبالرغم من ذلك، يظل Fire Cube 3 خيارًا ممتازًا لمن يتحملون بعض تعقيدات نظام Fire TV، حيث يبلغ سعره الحالي 100 دولار أيضًا.

ومن الجدير بالذكر أن أداء المعالج الخام ليس العامل الوحيد في اختيار جهاز البث، ولكن Onn 4K Plus يحتوي على معظم المميزات الأساسية مثل دعم WiFi 6، منفذ Type C، ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجابايت، مساحة تخزين بسعة 16 جيجابايت، خاصية العثور على جهاز التحكم عن بعد، ودعم لأشهر الصيغ والترميزات.

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