شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق أقمار ستارلينك وتكمل هبوط الصاروخ المعزز رقم 450 والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت سبيس إكس دفعات من أقمار ستارلينك الصناعية من كاليفورنيا على مدار ثلاث أيام من الجمعة إلى الأحد، وتمكنت من تحقيق الهبوط الناجح رقم 450 لصاروخ فالكون 9.

وفقا لما ذكره موقع "space"، أطلق صاروخ فالكون 9 مهمة ستارلينك 11-16 التابعة لسبيس إكس من قاعدة فاندنبرج الفضائية، وبدأت مجموعة أقمار ستارلينك الصناعية الـ 23 رحلتها إلى مدار أرضي منخفض (LEO) على متن معزز المرحلة الأولى من فالكون 9 المُسمى B1075، وكان هذا الإطلاق الثامن عشر لمعزز المرحلة الأولى B1075، والذي دعم 14 مهمة ستارلينك سابقة.

انقطعت محركات ميرلين التسعة في الطرف التجاري لمعزز المرحلة الأولى B1075 بعد حوالي دقيقتين ونصف من بدء الرحلة، تبع ذلك في وقت قصير انفصال المعزز عن المرحلة العليا للصاروخ، وبعد حوالي 8.5 دقيقة من الإقلاع، هبط الصاروخ المعزز بسلام على متن سفينة SpaceX المسيرة المتمركزة في المحيط الهادئ، وكان هذا الهبوط الناجح رقم 450 لصاروخ فالكون 9.

واصلت المرحلة العليا من الصاروخ رحلتها نحو مدار أرضي منخفض (LEO) مع أقمار Starlink الـ 23، حيث تم إطلاقها من محول الحمولة الخاص بالصاروخ بعد حوالي ساعة من انطلاقه، وسينتقل كل قمر صناعي إلى مدارات أكثر تحديدًا داخل كوكبة Starlink العملاقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

تتكون شبكة Starlink التابعة لـ SpaceX من أكثر من 7000 قمر صناعي عامل، وتعمل هذه الأقمار بشكل عام في شبكة توفر تغطية شاملة لجميع أنحاء الكوكب تقريبًا، توفر Starlink للمستخدمين اتصالاً بالإنترنت عالي السرعة من أي مكان يتمكن فيه العملاء من توجيه جهاز استقبال Starlink الخاص بهم نحو السماء بخلاف القطبين.