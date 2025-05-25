شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 2025-5-25 يشهد حدثا فلكيا لاصطفاف الكواكب وتكون طاقة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما سمعتَ عن موكب الكواكب المصغّرة الذي سيُقام هذا الأسبوع وحتى نهاية الأسبوع، وهو ما يؤدي إلى اصطفافٍ رائعٍ للكواكب في سماء الصباح، وجميعنا نتذكر موكب الكواكب الرائع في يناير وفبراير 2025، عندما ظهرت ستة كواكب من النظام الشمسي - الزهرة، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، ونبتون - تحت سماء الشتاء المظلمة.

لكن اليوم الأحد 25 مايو 2025، والذى من المتوقع أن تدخل فيه ثلاثة أبراج عصرًا جديدًا قويًا خلال تربيع القمر مع المريخ، حيث يشعر مواليد هذه الأبراج بالحماس والدفع تجاه العمل والتطور والتحول والتقدم نحو المستقبل، وفقًا لما ذكره موقع "yourtango".

طاقة جديدة

يحمل يوم 25 مايو 2025، العديد من الطاقات الجديدة والمختلفة، حيث يشير تقرير منشور بموقع "timesofindia"، إلى إن اليوم يحمل طاقة تغيير والتى تبدأ بالتخلص من الأنماط والقيود القديمة.

وأشار التقرير إلى إنه مع بداية موسم الجوزاء، تتدفق طاقة جديدة لمساعدة الأشخاص على المضي قدمًا، والتعبير عن حقيقتنا، و بحلول منتصف الأسبوع، تساعدنا الطاقة الكونية على التأمل وتصور مستقبلنا وتحويل أحلامنا إلى واقع.

وتُحمل طاقة عطلة نهاية الأسبوع إنجازات، وصفاء ذهني عميق، ويساعد انتقال زحل إلى برج الحمل، مُطلقًا دورةً جديدةً مدتها 29 عامًا، لذلك حان الوقت لتحمل مسئولية حياتك وتبدأ بالسير على الدرب والتحلى بالثقة بالنفس.

حركة الكواكب

ومن المفهوم أن فرصة إعادة إحياء موكب الكواكب في أوائل عام 2025 تُثير حماس الكثيرين، حيث من المنتظر أن يشهد اليوم ظهور كل من القمر والزهرة وزحل في نفس الوقت تقريبًا، حوالي الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش، ويقع القمر الآن على بُعد أبعد شرقًا من الزهرة وزحل، ولكن إذا كان لديك أفق شرقي واسع وواضح، فقد تستمتع بمنظر خلاب للأجرام الثلاثة في خط طويل مصطف معًا في سماء الصباح.

ومع ذلك، أصبح القمر الآن هلالًا رفيعًا جدًا، ويصعب رؤيته بهذا القرب من شروق الشمس، ومع اقتراب الصباح من نهاية شهر مايو، ستشرق الشمس مبكرًا كل يوم، وعلاوة على ذلك، يشهد القمر حاليًا تضاؤلًا تدريجيًا، مما يعني أنه يصبح هلالًا أرق فأرق.

لماذا تحدث اصطفافات الكواكب؟

ليس من غير المألوف رؤية كواكب متعددة في السماء في الوقت نفسه، وليس من غير المألوف رؤيتها معًا تتشارك نفس الرقعة من السماء، ويعود سبب اصطفافات الكواكب إلى نشأة نظامنا الشمسي، قبل حوالي 4.6 مليار سنة.

وبعد تشكل النجم الفتي الذي نسميه الشمس، بقي قرص مسطح من الحطام الغباري - المواد التي تشكل منها النجم - يحيط به، ومن هذا القرص المُغبر، بدأت الجاذبية بجمع كتل من المواد التي ازداد حجمها، وشكلت في النهاية الكواكب والأقمار التي نراها اليوم، ونتيجةً لذلك، تصطف الكواكب والأقمار جميعها على نفس المستوى المحيط بالشمس (أكثر أو أقل).