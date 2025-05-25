تكنولوجيا: الكشف عن مواصفات سيارة Mazda EZ-60 الكهربائية تمهيدًا لإطلاقها المحتمل في 2025 لمنافسة Tesla Model Y

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتزايد محاولات شركات السيارات للاستحواذ على حصة من سوق السيارات الكهربائية الـ SUV في الصين، وتنضم مازدا إلى هذا السباق مع استعدادها لإطلاق سيارة EZ-60، المبنية على مفهوم Arata، في أغسطس 2025، وفقًا لمعلومات مُستقاة من قاعدة بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (MIIT).

تعتمد مازدا EZ-60 على منصة EPA التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة Changan الصينية، والتي تتيح تبسيط عملية الإنتاج من خلال تكديس المكونات الرئيسية مثل حزمة البطارية والمحرك الكهربائي والشاسيه لتحسين الكفاءة.

ومن حيث التصميم الخارجي، اختارت مازدا لمسة مستقبلية في المقدمة، حيث وضعت شفة بارزة تحيط بها مصابيح أمامية رفيعة نسبياً، تتصل بشريط إضاءة LED نهاري.

وفي الخلف، يمتد شريط الإضاءة LED ليشكل شريط إضاءة خلفي فوق شعار MAZDA، مع وسم “EV” لتمييز النسخة الكهربائية بالكامل عن الهجينة أو تلك المزودة بموسّع مدى (EREV).

تشير البيانات إلى أن أبعاد EZ-60 تبلغ 4,850 مم طولًا، و1,935 مم عرضًا، و1,620 مم ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,902 مم.

في الداخل، تبنّت مازدا تصميمًا بسيطًا يركز على شاشة ضخمة مقاس 26.45 بوصة، توفر الوصول إلى الإعدادات والوظائف الرئيسية. كما تأتي المقصورة بمقود مسطّح من الأسفل.

وتشمل التجهيزات الأخرى مقاعد أمامية مدفأة مع خاصية التدليك، بالإضافة إلى وحدة تحكم مركزية تتيح الشحن اللاسلكي للهواتف ومساحة تخزين سفلية.

من الناحية الميكانيكية، تقدم النسخة الكهربائية بالكامل (BEV) قوة تبلغ 255 حصانًا، تستمدها من بطارية LFP (فوسفات الحديد الليثيوم)، دون الكشف عن سعتها أو مدى القيادة المتوقع.

أما نسخة EREV فتضيف محرك بنزين بسعة 1.5 لتر وقدرة 96.6 حصانًا، لكنها تستطيع قطع نحو 100 ميل بالبطارية فقط.

ورغم عدم توفر معلومات رسمية حول السعر، تشير التوقعات إلى أن تكلفة EZ-60 ستتراوح بين 150,000 و300,000 يوان صيني (ما يعادل 20,820 إلى 41,640 دولارًا أمريكيًا).

وحتى الآن، جمعت مازدا أكثر من 20,000 طلب مسبق على هذه السيارة، والتي من المرجح أن تظل حصرًا للسوق الصيني، وتتنافس مباشرة مع سيارات مثل Tesla Model Y وBYD Sealion 6.

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