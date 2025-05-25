تكنولوجيا: تسريب يكشف سعة بطارية Samsung Galaxy Buds Core قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج على ما يبدو لاستبدال سماعاتها اللاسلكية الاقتصادية هذا العام، من خلال إصدار جديد يُعرف باسم Galaxy Buds Core، والذي سيحل محل Buds FE التي تم إطلاقها في عام 2023.

ومع أن Buds FE جاءت بسعر 100 دولار، فإن ذلك قد يشير إلى نطاق التسعير المتوقع للإصدار الجديد. وقد ظهرت Galaxy Buds Core مؤخرًا في عدة مواقع دعم رسمية تابعة لسامسونج، مما كشف أن رقم الطراز سيكون SM-R410.

في تطور جديد، انتشرت شائعة صناعية تتعلق بسعة بطارية السماعات الجديدة وعلبة الشحن المرفقة بها. ووفقًا للمصدر، ستأتي كل سماعة بسعة بطارية تبلغ 100 مللي أمبير، بينما ستحتوي علبة الشحن على بطارية بسعة 500 مللي أمبير.

وإذا كانت هذه المواصفات صحيحة، فستُشكل قفزة كبيرة مقارنةً بـ Buds FE، التي جاءت ببطاريات سعتها 60 مللي أمبير لكل سماعة وعلبة شحن بسعة نموذجية تبلغ 479 مللي أمبير.

ورغم عدم وجود تأكيد حتى الآن حول ما إذا كانت Buds Core ستتبنى تصميم الساق الذي ظهر لأول مرة مع Buds3 و Buds3 Pro، فإن هذا الارتفاع الكبير في سعة البطارية قد يشير إلى ذلك الاتجاه. ومع ذلك، يبقى الأمر غير محسوم حتى الكشف الرسمي. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الصورة المرافقة للتقارير غير رسمية ولم يتم تأكيدها بعد.

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